Teatro con Ramiro Neira para escolares, o 27 de marzo

A biblioteca Central Rialeda do Concello de Oleiros programou para o vindeiro xoves 27 de marzo unha sesión de teatro para crianzas con Ramiro Neira, que fará a representación da peza Rosalía Pequeniña.

Haberá dúas sesións para o alumnado de Primaria dos colexios do municipio: unha ás 10.15 e outra ás 11.45 horas. Esta actividade está dentro do programa do Concello polo 8-M.