Clases en Cambre sobre o medio mariño

O Grupo Naturalista Hábitat organiza unhas xornadas sobre coñecemento do medio mariño que impartirá os días 29 e 30 de marzo na Casa da Cultura Vila Concepción. O sábado as clases serán de 10.00 a 11.30 e de 12.30 horas para coñecer o medio e a fauna mariña. O domingo, no mesmo horario, haberá unha actividade e unha saída ao campo. Hai que inscribirse.