«En moitas ocasións o traxe folclórico está deturpado para facelo de escenario»

De onde ven o traxe galego?

Ven do que historicamente poñían as clases populares en Galicia durante os séculos XVIII, XIX e principios do XX ata 1920. Como se vestían realmente, historicamente. Non era algo que puxeran para ir bailar ou ir tocar, esa era a súa roupa do día a día, como pode ser para nós un chándal ou uns vaqueiros.

Ata 1920. Que pasou aí?

A desaparición non foi súbita, pero dáse como terminado o período de esplendor do traxe en 1920 debido á introdución masiva de tecidos industriais como o algodón que non se corresponden cos que se utilizaban para o traxe.

Que tecidos se empregaban?

Eran máis feitos na casa os que utilizaban as clases populares, excepto traxes de cerimonia ou gardas, os que utilizaban para casar ou en momentos moi específicos, que eran feitos con panos e veludos e esas teas si que as traían de fóra pero tamén eran artesanais. Aquí, empregábase liño e tecidos de tear. A chegada da revolución industrial non só afectou aos tecidos usados, senon tamén ás necesidades. Houbo un éxodo masivo, sobre todo dos homes, cara as cidades para traballar nas fábricas, entón as mulleres teñen que asumir papeis, roles e funcións que facían antes os homes, polo que o traxe tradicional era digamos que menos usable, téñense que desprender de moitas prendas porque non eran aptas para ese traballo que antes facían os homes e agora tiñan que asumir as mulleres. O traxe tradicional de home perdeuse moito antes porque viñan ás cidades traballar. Había moita diferenciación entre a clase popular e a máis da cidade ou burguesa. Non querían que os tomaran por paletos e deixaron de utilizar moi prontamente o traxe tradicional para confundirse na cidade, para confundirse coa xente da cidade e que non os identificasen facilmente.

Os traxes relación cos oficios?

Non sempre. Si había certos oficios con prendas moi específicas e tecidos, como os mariñeiros, que utilizaban uns tipos de teas embreadas pero para ir ao mar, no seu día a día utilizaban prendas normais, e desas é das que falamos nós.

Son as que levan os grupos de música e baile tradicional?

Non, para nada. Todo o contrario. Os traxes que se ven no escenario son para escenario, para lucir de forma máis vistosa. Iso é correcto sempre e cando saibamos que o que levamos non é o que existía. Por exemplo, simplemente ver seis ou sete mulleres vestidas exactamente iguais, non se da hoxe en día, non se ía dar antes. Na maioría dos casos, desgraciadamente, non son, e o que é peor, son os sitios onde máis ou menos se utiliza o traxe. Porque hai moitas outras partes de España onde o traxe tradicional se utiliza para grandes cerimonias, como nas Fallas. A fallera maior chegou nun Rolls-Royce e abríronlle a alfombra roja. Vaise ver iso en Galicia algunha vez con respecto ao traxe? Ogallá, pero non creo. E grupos de baile e pandeireta é unha pena que non coñezan o traxe, porque non coñecen.

Non?

O traxe folclórico en moitas ocasións está completamente deturpado para facelo traxe de escenario, para que non pese, que luza. Para teatralizar unha cousa podes utilizar o que ti queiras, é licito. O que non podes é transmitir ás escolas de baile que iso é o noso traxe tradicional, iso non é. Agora estou dando charlas en institutos e colexios e empezo cunha foto de Rosalía sentada co seu traxe e outras catro de mulleres do mesmo ano. Dúas son de Padrón, vestidas co traxe tradicional. E despois fotos de Castela, Zamora, etc. Os nenos identifican moi facilmente cales son as galegas e cales non.

Por?

Porque é moi identitario. Eu tamén rizo o rizo e busco mulleres da Alberca, con traxe tradicional moi distinto ao que temos nós. E por que Rosalía non ía vestida como aquelas mulleres? Porque unhas eran de clase popular e outra, burguesa, e a clase burguesa vestíase á moda parisina mentres que a clase popular, ao estilo tradicional que facían aquí, confeccionado aquí e cunha historia.

Como eran e en que se diferenciaban dos de escenario?

A característica esencial do traxe galego é a simplicidade. Agora parece que para que un traxe sexa bonito ten que ser moi adornado, brillante, con moitas pasanamanerías. O tradicional é todo o contrario, sinxeleza. As pasamanerías e adornos non aparecen no traxe tradicional ata finais do século XIX. A riqueza nun taxe viña da calidade dos materiais. E estamos moi acostumados a traxes moi escuros e o tradicional era moi colorido. As mozas ían de vermellos, amarelos e laranxas. E o uso de enaguas e pololos é unha incorporación moi tardía, case da Sección Femenina. Había certas enaguas pero non se parecían. Agora temos beirarrúas e rúas pero antes tiñan camiños e corredoiras, imaxínate cunha enagua branca chea de puntillas, non ten sentido.