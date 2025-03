El fiscal rebaja a 2 años la petición de pena para el acusado de incendiar la casa de su hijo

La Sección Primera de la Audiencia Provincial acogió este lunes el juicio contra el vecino de Paderne acusado de incendiar una casa con su hijo dentro en agosto de 2018. El hombre reconoció que había vertido disolvente y prendido fuego en el salón de la vivienda, propiedad de su hijo y en proceso de reforma. Afirmó que lo hizo tras una discusión y un forcejeo con su hijo y alegó en su descargo que ambos huyeron por la ventana y que él mismo alertó a los bomberos y colaboró en las tareas de extinción.

Tras escuchar su declaración y la de los testigos, la Fiscalía rebajó su petición de pena de los 13 años de cárcel que solicitaba inicialmente a 2. El Ministerio público cambió la calificación de uno de los dos delitos que imputa al acusado, que redujo a delito de incendio de menor entidad, y mantuvo el otro de lesiones. El fiscal admitió dos atenuantes, el de reparación del daño, al haber consignado la cantidad que se le reclamaba como responsabilidad penal, y el de dilaciones indebidas.

La acusación particular mantiene la pena de 20 años de cárcel ante el riesgo que supuso esta agresión. El hijo del acusado, que tenía 19 años en el momento en que se produjeron los hechos, se mostró contrario a aplicar atenuantes, negó que su padre colaborase en las labores de extinción y apuntó a la muerte de dos perros «abrasados» en el incendio. Este extremo no fue confirmado por los bomberos que acudieron a sofocar el fuego, que solo detectaron la presencia de un conejo, que no sufrió daños.

En el juicio declararon dos agentes de la Guardia Civil y un bombero del parque comarcal de Betanzos, que declaró que el hijo le enseñó un vídeo en donde se le escuchaba decir «Papá, ¿por qué haces esto? Para, no lo hagas». Los testigos confirmaron que habían visto al padre colaborar en las labores de extinción y que el hijo no presentaba daños por quemaduras, solamente unos arañazos en el cuello ocasionados, supuestamente, por el forcejeo. El caso ha quedado visto para sentencia.