Talía Teatro representa o 29 de marzo a obra ‘Un Deus Salvaxe’

A compañía Talía Teatro representará o próximo sábado 29 de marzo no auditorio Gabriel García Márquez de Mera a obra Un Deus Salvaxe, dirixida por Artur Trillo. As entradas teñen un prezo de 4 euros e poden collerse na billeteira do auditorio dende unha hora antes ou a través da web www.giglon.com.

A peza, que comenzará a representarse ás 20.30 horas, é unha adaptación do libro de Yasmina Reza. Trátase dunha comedia de 85 minutos dirixida a público adulto a partir de 13 anos. A obra conta como un encontro violento entre dous rapaces desemboca nun gran conflito social e o intento familiar por resolvelo aínda é peor.