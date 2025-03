La oposición frustra el paso en la N-550 al verlo inseguro

El paso de peatones que el Gobierno local de Carral proponía crear en la carretera N-550 a al altura del número 45 de Costa do Pincho no ha salido adelante. El Ejecutivo, de Alternativa dos Veciños, que gobierna en minoría, no logró la mayoría absoluta de la Corporación necesaria para sacar delante la iniciativa, la abstenerse el PP, el PSOE y el concejal no adscrito.

La oposición cuestionó la seguridad de ubicar un paso de cebra cerca de la salida de una curva y en pendiente. Apuntó, además, que la aprobación del punto implicaría que el Concello asuma no solo el pintado del paso peatonal, sino también el mantenimiento de todos los tramos de acera de titularidad estatal.

El alcalde, Javier Gestal, lamenta «que los vecinos y vecinas no vayan a ver cumplida una demanda histórica en materia de seguridad vial». El regidor considera que el rechazo a la propuesta «supone un agravio para los vecinos, en general, y para la comunidad educativa del instituto de Carral, en particular, que llevaban años demandando la disposición de este paso».

El equipo de Gobierno asegura que llevaba «años solicitando esta actuación». Afirma que «ahora, el proyecto contaba con el informe favorable del arquitecto del Concello y el visto bueno del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que financiará y ejecutará las obras».