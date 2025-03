Llevar las algas al plato desde Cerceda

Ya han pasado casi 30 años desde que Antonio Muíños y Rosa Mirás decidieron dar un giro de 180 grados a su negocio de cultivo y venta de champiñones y setas introduciendo un alimento poco visto hasta ese momento: las algas. «A problemas, soluciones». Es el lema del matrimonio, que en vistas de la falta de mercado a finales de los años 90, decidió apostar por llevar las algas a la mesa y crear un negocio hasta ese momento revolucionario desde el punto de vista gastronómico. «Sabíamos que en Asia se consumían mucho, pero en España apenas había información sobre el tema», señala Muíños.

A día de hoy, esta conservera familiar con sede en el polígono de O Acevedo en Cerceda, presume de ser la única empresa española que cultiva algas en el mar. «Las condiciones que tenemos en Galicia no las hay en ningún otro lugar de España, somos unos privilegiados», asegura Muíños, que comercializa más de 20 tipos de algas y cultiva tres tipos en la actualidad junto a un equipo de más de 20 personas, entre los que se encuentran su hija Alexandra y su hijo Antón, que decidieron seguir los pasos de sus padres e involucrarse de lleno en este mundillo.

Y, aunque las algas de Porto-Muíños llegan a chefs y restaurantes de más de 30 países de Europa, Sudamérica y Norteamérica, lo cierto es que el camino para llegar hasta ahí no fue nada fácil. «El primer año no vendimos nada de nada, y hasta pasar unos diez años no logramos vivir de esto», reconoce el fundador de la conservera, que dice que su labor fue «mucho más allá» de recoger y cultivar algas. «Tuvimos que aprender y educar a la gente para que conociesen las propiedades y beneficios de un producto como las algas», indica el gestor, que dice que su única intención fue, y todavía sigue siendo, «crear cultura de algas».

A día de hoy cuentan con el reconocimiento de chefs como Elena Arzak, nombrada mejor cocinera del mundo en 2012, y un sinfín de premios, tanto a nivel estatal como europeo, pero Muíños asegura que ese nunca fue su objetivo. «Lo que queremos es dar a conocer esta verdura del mar entre todos los que formamos la cadena alimentaria, y que la gente las puede usar desde en una ensalada hasta en un postre», sostiene. Con conservas de huevas de erizo de mar, hígado de rape , mejillones con algas, infusiones de algas, pastas ecológicas sin gluten elaboradas con harinas de vegetales son solo algunas de sus especialidades.

La pareja cuenta que la formación ha sido «fundamental» para poder llevar a cabo este proyecto. Es por eso que su primer paso fue ponerse en contacto con un equipo de biólogos de la Universidade da Coruña (UDC) para conocer los tipos de algas comestibles que podían encontrar en la costa gallega. Luego pidieron un permiso a la Xunta para llevar a cabo una investigación basada en el producto desde el punto de vista gastronómico.

«Contactamos con muchos chefs que nos dieron su punto de vista, y ellos fueron introduciendo el alimento en sus cartas. Fue un trabajo en el que nos involucramos mucha gente», cuanta Antonio Muíños, que dice que el único secreto para llevar a cabo un trabajo así fue «tener un sueño, trabajarlo y creer en él». También cuentan con una línea de productos cosméticos, y trabajan en alimentación animal. Pero Muíños destaca la creciente colaboración que realizan con cofradías locales. «Algunas trabajan cuatro días a la semana solo para nuestra empresa, por lo que al final involucra a mucha más gente», asegura el fundador, que confía en que sus nietos, a los que les encanta ir al mar con ellos, le cojan el gusto a a esto de las algas para poder encarar la tercera generación.