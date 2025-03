«Empezaron a trabajar en fábricas, porque era un trabajo de mujeres. La conservera de A Pasaxe era un referente. Otra trabajó en la tabacalera de A Coruña... Y ahí empezaron a salir», resume la educadora social del Centro de Día de Culleredo, en O Burgo, Lorena Vigo, junto a la exposición As nosas pioneiras, que recuerda y reivindica los trabajos que realizaban en sus tiempos las mujeres que hoy son usuarias del recinto, que la protagonizan. ¿Pioneras en qué sentido? «Hace muchos años se consideraba que los hombres eran los únicos que trabajaban. Ellas fueron pioneras no en tener trabajo, porque las mujeres ya trabajaban, pero sí en oficios que antes solo tenían los hombres», explica Vigo.

Usuarias y una educadora del centro de día, ante la muestra ‘As nosas pioneiras’, en O Burgo.

Convivían en los tiempos mozos de esas generaciones las mujeres que comenzaban a tener empleos por cuenta ajena en centros de trabajo alejados de sus domicilios, como las fábricas, con las que trabajaban en negocios familiares, las agricultoras o las que, al casarse, se hacían amas de casa. Por mucho que tuvieran estudios.

Las pioneras se reconocen en O Burgo: «En las fábricas, ahí empezaron a salir»

Es el caso de Candelaria Vilaboy. «Estudié Magisterio en la escuela de A Coruña», recuerda y explica que no desarrolló carrera profesional porque se casó y se dedicó al trabajo doméstico. «Es de las pocas usuarias que tienen estudios superiores», apunta la educadora social. Vilaboy, de 75 años y natural de As Pontes, vive en O Burgo «desde hace muchos años» y corrobora que la vida, en general, y el mundo laboral, en particular, ha cambiado mucho para las mujeres.

A sus 91 años, a Daría Mato todavía le sale del cuerpo un bamboleo preciso, ligero y delicado al contar que transportaba a cucharadas metal fundido. «Yo era la que estaba en el horno, sacando el metal a cucharaditas para los troqueles. Caía y no quemaba, hacía un agujero», recuerda sobre el taller de fundición de metal que regentaba junto a su marido en O Carballo, a donde se trasladó alrededor de sus 40 años. Antes, en su Santa Comba natal, había trabajado la tierra hasta los 22 años, cuando compró una máquina de calcetar. «Eran trabajos duros», reflexiona, sin aflicción.

«De A Silva, O Ventorrillo, de toda la vida» es María Luisa Moreno, de 88 años. «Hija y nieta de labradores», explica, se dedicó a trabajar la tierra. «Nunca cosí redes, aunque las vi coser», explica, en relación al oficio que encarnó para la exposición en la foto. Mato se vistió para la exhibición de tabernera y Moreno, de redera.

La muestra buscó recrear los oficios comunes en las mujeres de la época de juventud de las usuarias del centro, que se enfundaron prendas características de cada trabajo. Algunas se ataviaron como las profesionales que habían sido y otras jugaron por un día a vestirse de otras vidas. «Una usuaria fue a Londres y trabajó como cuidadora de hospital, era un trabajo entre enfermera y limpiadora. Estaban mucho más avanzados que aquí», traslada Lorena Vigo, que sabe de memoria los relatos de vida de las usuarias. Otra trabajaba en una mina y transportaba en carretilla pesadas tandas de mineral. Costureras, mariscadoras, feriantes, panaderas, telefonistas lecheras o cocineras completan una muestra que surgió para reivindicar la importancia de las mujeres por la conmemoración del 8-M, explica Vigo. Y asevera: «¿Y por qué no ellas? Todas ellas son importantes en nuestra historia».

