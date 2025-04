La alcaldesa de Cambre anuncia su dimisión tras un año en el cargo

La alcaldesa de Cambre, María Pan, anuncia su dimisión. Cuando acaba de cumplir un año al frente del Gobierno local, de Unión por Cambre en minoría, la regidora anuncia su marcha en una carta dirigida a los vecinos, fechada este martes, 1 de abril, a la que ha tenido acceso este periódico. Asegura que presentará su dimisión este jueves, día 3, “en un ejercicio de responsabilidad, respeto y cariño” por su pueblo. Achaca su decisión a que la oposición “está echando todo abajo, pleno tras pleno, aferrándose a los informes técnicos en contra” y a “una excesiva burocratización, con interpretaciones cuadriculadas de las leyes”, en referencia a los reiterados informes contrarios y reparos de la interventora y la secretaria municipales.

“Con un nuevo acto totalmente inusual en política [su predecesor, Óscar García Patiño, dimitió por un bloqueo que achacó a las habilitadas nacionales], dimito para abrir camino al gobierno antinatura que está intentando dirigir Cambre desde la oposición. Lo hago para que los 11 concejales del PP, PSOE y BNG de Cambre, que están boicoteando sistemáticamente todas las soluciones que el Gobierno de Unión por Cambre está poniendo encima de la mesa, tengan que situarse al frente y trabajar desde el Gobierno”, asegura Pan en la misiva, de modo que da a entender que UxC no continuará en solitario en el Ejecutivo municipal. Alude directamente a los grupos e insta a que tomen el mando en el Ayuntamiento: “Gobernar desde la oposición es muy fácil. Lo difícil es gobernar desde el Gobierno, asumiendo responsabilidades y defendiendo el interés de los vecinos y vecinas de Cambre. Se acabaron las excusas. Se acabó la cobardía política. Los que están cómodos gobernando desde la oposición solo tienen un camino: ponerse al frente del Gobierno y aplicar esas soluciones que dicen que tienen, pero que nunca han compartido”. “Ya no hay excusas, ahora les toca a ellos trabajar para defender Cambre y dejar de escudarse en informes técnicos para ir en contra del interés general de un pueblo”, incide.

“El ritmo de trabajo es alto, pero desde el pleno de noviembre los once concejales de PP, PSOE y BNG de Cambre están echando abajo todo, pleno tras pleno, aferrándose a los informes técnicos en contra”, sostiene la aún alcaldesa. “Son mayoría y tienen en marcha una estrategia política cuyo objetivo es desangrar al Gobierno de Unión por Cambre, sin ni siquiera valorar los daños colaterales que tiene para nuestro municipio el hecho de votar en contra del pago de facturas de servicios prestados o en contra de la creación de puestos de técnicos superiores, una medida clave para desatascar Contratación e Intervención”, asevera.

Pan se refiere así al pago de facturas pendientes a través de un nuevo Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC) que la oposición llegó a tumbar en pleno hasta en cuatro ocasiones, por contar la propuesta con informes contrarios -por no contar con el perceptivo procedimiento de contratación- y por considerar que esta fórmula de pago debe ser excepcional. Apunta también al cambio en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que los grupos de la oposición tumbaron en varias ocasiones en pleno. “Este fue el punto de inflexión que me hizo empezar a barajar la decisión de dimitir”, asegura en la carta.

Pan admite en el escrito que “no acaba de funcionar” su fórmula de “trabajo, esfuerzo y dedicación” y que eso “acaba desgastando mucho”. Recuerda que el anterior alcalde, a quien relevó, también presentó su dimisión, meses después de denunciar un atraso en pagos de 5 millones de euros, que achacó al criterio y a la “animadversión” de las habilitadas nacionales hacia él. “Dio un paso al lado para intentar que algo se moviese en Cambre. Y tenía razón”, sostiene Pan.

La alcaldesa repasa en su escrito los avances logrados en su año con la vara de mando, desde pagar casi 5 millones de euros en facturas a través de REC hasta sacar a contratación servicios como el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), “uno de los contratos más importantes en cuantía del Concello”, señala. Garantiza a los vecinos que el Concello “no tiene deudas con los bancos” y que “el Gobierno actual no está haciendo nada que no se haga en prácticamente todos los concellos”, en referencia a los REC. Y zanja: “El problema viene de una excesiva burocratización, interpretaciones cuadriculadas de las leyes pero, sobre todo, de una oposición sin sentido de servicio público a favor de su pueblo”.