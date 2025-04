El «edén ártabro» cumple 25 años a la espera de su gestión

El decreto 101 de la Xunta del 31 de marzo del año 2000, que el Diario Oficial de Galicia publicó el 10 de mayo, supuso el blindaje de una de las áreas costeras más impactantes y de mayor valor paisajístico y ambiental de la comarca coruñesa: el Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes en Oleiros. La protección de once kilómetros de costa y más de 270 hectáreas cumplió ayer 25 años mientras el Gobierno gallego perfila su primer plan de gestión del espacio: el pasado verano expuso al público el documento para la presentación de alegaciones, aceptó algunas de entidades y del Concello (entre ellas ampliar la superficie protegida) mientras que rechazó otras y falta la aprobación definitiva de dicho plan. El Gobierno oleirense celebró las bodas de plata de este Monumento con un especial en su publicación Vivir en Oleiros, donde recuerda alguna de las vicisitudes que ha atravesado este ámbito, hábitat de aves marinas y colonias de murciélagos, entre otros.

En los terrenos del Monumento Natural se ubicó una batería militar de la que aún se conservan restos en muy mal estado. Pero el Gobierno central en 1996 llegó a sacar a la venta esta zona, 21.968 metros cuadrados, por 8.787.968 pesetas (hoy, poco más de 53.000 euros).

La venta finalmente no se produjo aunque existía interés de una inmobiliaria madrileña para construir una urbanización frente a Seixo Branco. El Ejecutivo oleirense fue uno de los principales protectores de esta costa. No solo se intentó vender al mejor postor, sino que poco después la empresa Elecnor presentó ante la Xunta un plan eólico estratégico de parques por toda Galicia, y entre ellos figuraba el de A Marola: preveía instalar aerogeneradores desde los restos de la batería de costa hasta el límite con Sada, hasta Punta Torrella, bordeando todos los acantilados. Lo más llamativo es que la Xunta aprobó el plan 1999 pero la empresa renunció a él poco después por los malos resultados del volumen de viento.

Al año siguiente ya se protegió esta zona como Monumento Natural. Sin embargo, los terrenos donde se ubican los restos de la batería de costa siguen siendo propiedad del Ministerio de Defensa. Los inscribió en 2004 y en 2009 de nuevo, tras el nuevo deslinde.

Junto a estas vicisitudes de la costa de Dexo, el Ejecutivo local también recuerda que en junio de 1998 se produjo un naufragio de un pequeño mercante , el Diana María, encalló en este acantilado. A pesar de que solo sufrió una grieta, la Dirección General de Puertos del Estado intentó «desguazarlo in situ abriendo una carretera para el paso de grúas y camiones», para facilitar su desmantelamiento y «el cobro de seguros», según señala el Concello, que subraya que tras oponerse la Administración local, el barco fue remolcado por mar.

El plan de gestión del Monumento regulará el uso de este espacio, con alta presión de visitantes (la Xunta ya anunció que permitirá escalada y caza en determinadas épocas pero no el acceso a islas y furnas ni la realización de pruebas deportivas). Se trata además de compensar a los propietarios privados de terrenos del ámbito que no pueden darles el uso que más provechoso les saldría. El Concello de Oleiros tiene en trámite construir un aparcamiento en la entrada. Mientras, la antigua casa del farero de Mera es hoy el Aula do Mar, centro de recepción de visitantes a lo que el Concello denomina: «edén ártabro».

