Betanzos organiza o concurso de Carteis das Letras Galegas

O Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Betanzos organiza o XV Concurso de Carteis das Letras Galegas, dirixido ao alumnado de Primaria e de diversidade funcional. O obxectivo é deseñar un cartel adicado ás Cantareiras.

O prazo para presentar os deseños abriu onte 1 de abril e pechará o día 24 deste mes. Poderánse entregar os traballos no colexio Vales Villamarín, no Nosa Señora do Carme Atocha, no Centro Pai Menni, no edificio do Arquivo Liceo ou na biblioteca municipal Alfonso Castelao.