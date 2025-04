El PSOE de Cambre culpa a UxC de "falta de talante" y "diálogo" y elude avanzar si se postulará para gobernar

El PSOE culpa a Unión por Cambre (UxC), que gobierna en minoría, de "falta de diálogo" y de "talante", ha asegurado el portavoz del grupo municipal, Diego Alcantarilla, en una rueda de prensa ofrecida en la mañana de este viernes en la sede provincial del partido, en Zalaeta, A Coruña, en la que ha avanzado que votará en contra de los presupuestos. Los socialistas eluden avanzar si se postularán para ponerse al frente de un nuevo Ejecutivo municipal después de que la alcaldesa, María Pan, haya anunciado su dimisión y qué postura adoptarán de cara a las posibilidades que se abren, a falta de que UxC concrete y comunique si el resto de concejales del Gobierno también dejarán sus responsabilidades en el Ejecutivo y si repetirían este mandato o no.

El portavoz socialista cambrés acusa a Pan de haber actuado con "victimismo" y "una creciente arrogancia que hizo imposible el acercamiento" y critica que haya culpado "a la oposición, a las habilitadas nacionales, a la Xunta, a la Diputación y a la Fegamp", cuando él considera responsable de la "situación insostenible" actual a la "falta de capacidad de llegar a acuerdos" del Ejecutivo. "Yo soy la alcaldesa, yo lo veo así y así se hace", asegura que zanja últimamente la regidora, lo que "ha terminado en una fractura del Concello". Replica a la alcaldesa que "nunca se ha intentado gobernar desde la oposición".

Asegura que la alcaldesa, que tomó la vara de mando con un compromiso por el "diálogo" para desbloquear el Ayuntamiento, no consumó ese acercamiento ni a la oposición ni a las dos habilitadas nacionales del Concello. Y, además, criticó que no haya sacado adelante los contratos de servicios que llevan años caducados y en precario como, afirma, reclamó el PSOE, a lo que UxC "dio largas". "No se nos quiso dar la oportunidad de hacer las cosas bien", sostiene Alcantarilla, en relación a la negativa de UxC de ceder a los socialistas la dirección del área de Contratación, condición que pusieron para reanudar el Gobierno bipartito cuando, hace un año, dimitió el exalcalde, Óscar García Patiño, y se puso al frente María Pan.

Alcantarilla insiste en que la dimisión de Pan todavía no se ha formalizado, en la misma línea en la que criticó el BNG cambrés la "dimisión en diferido". Y asegura que el PSOE informará según avancen los acontecimientos.