Luz verde ambiental al aparcamiento y al nuevo vial en el centro de Arteixo

El Diario Oficial de Galicia publicó este viernes la resolución de un informe medioambiental favorable emitido por la Xunta para llevar a cabo la urbanización de dos ámbitos delimitados en las normas subsidiarias aprobadas por el Concello de Arteixo en 1997, todavía pendientes de ejecución. Las intervenciones, en los sectores UA-16.1 y UA 16.3, se centrarán en los márgenes de la calle Camiño de Baiuca, al lado de la Casa del Concello, en la que se prevé su pavimentación y adecuación, así como en la realización de un nuevo vial y un aparcamiento con capacidad para 50 vehículos.

El nuevo vial que unirá la avenida de Baldomero González y el Camiño da Baiuca tendrá un ancho de 16 metros, lo que permitirá crear nuevas plazas de aparcamiento a ambos lados de la calle. Con la urbanización de esta calle, el Concello busca dar salida al tráfico de Camiño da Baiuca y dotar de accesibilidad al entorno, al mismo tiempo que completa y cierra el circuito de varias infraestructuras, con la ejecución de las redes de servicios de electricidad y de agua. El Gobierno local reserva cerca de 400.000 euros para estos ámbitos de actuación, que suman un total de 13.961 metros cuadrados.

El aparcamiento quedará por encima del rasante, por lo que será necesaria la construcción de un muro de contención para salvar la diferencia de altura. Por este motivo se proyecta un muro de bloques o un dique que posibilitará el sustento de una plataforma superior casi totalmente horizontal.

El documento ambiental indica que la preparación del terreno implicará la retirada de la vegetación urbana y la capa superficial del suelo, así como la eliminación de depósitos incontrolados de residuos que existen en algunos puntos, especialmente depósitos incontrolados de residuos de construcción y demolición presentes en el ámbito, o elementos auxiliares deteriorados, como postes metálicos.

Movimientos para llevar a cabo las obras

El movimiento de tierras incluye la excavación de un volumen total de 164,275 metros cúbicos y la posterior aportación de 755,07 metros cúbicos de material de préstamo para la adecuación de la explanada. En una fase previa, ejecutada como proyecto independiente, se llevará a cabo a mejora de los terrenos colindantes, con la creación de una plataforma para aparcamiento, mejora de las zonas peatonales y el reasfaltado parcial de la calle Baiuca. También el tendido de las canalizaciones soterradas para los servicios urbanos y las diferentes acometidas. En la última fase se acometerán los trabajos de pavimentado, zonas verdes y mobiliario urbano.

De acuerdo con el documento ambiental presentado, la Xunta señala que en la zona objeto de estudio no existe «ninguna formación de hábitats naturales prioritarios o de interés comunitario, que vayan a poder ser afectados por la actividad del proyecto. No son previsibles efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y, por lo tanto, no se considera necesario someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria».