¿Quién quiere ser alcalde de Cambre?

La alcaldesa de Cambre, María Pan, ha presentado por escrito su dimisión y ha tramitado la convocatoria de un pleno para dar cuenta de su marcha y hacerla efectiva, que será el día 11. Dos días antes, intentará sacar adelante, en otro pleno, los presupuestos para 2025 y una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), de 2022 y con «todos los informes en contra», ha avisado Pan. El PP, el PSOE y el BNG critican la gestión de UxC, y socialistas y nacionalistas han dado su versión y análisis en rueda de prensa, pero ninguno avanza si se postularán para tomar la vara de mando ni cómo votarán en las diversas situaciones posibles. Por el momento, nadie ha dicho esta boca es mía sobre una Alcaldía que se supone que todos quieren, pero quizá no ahora. Al menos, no adelantan sus intenciones hasta conocer los próximos movimientos de Pan y UxC y sospechan que, al final, podrían seguir al mando.

El partido del Gobierno local, Unión por Cambre (UxC), en minoría, asegura que tiene pendiente la reunión en la que decidirá si los demás concejales también renuncian a sus responsabilidades de Gobierno o no y si alguno se postulará para relevar a Pan. Tiene siete concejales y, en los últimos tiempos, solo ha contado con el apoyo de los dos concejales Alternativa dos Veciños —en Junta de Gobierno— y la concejala no adscrita, expopular. La suma les dejaría a uno de los once ediles que dan la mayoría absoluta en la Corporación cambresa.

Estos once apoyos serían los necesarios para formar nuevo Gobierno local a la primera. Si ningún partido logra este respaldo, bastaría la mayoría simple para que la lista más votada —UxC— tomase el mando. Y la alcaldable sería María Pan. Si la regidora saliente no quisiese repetir al frente del Concello, debería renunciar expresamente, según doctrina de la Junta Electoral Central, que detalla que pasarían a ser candidatos a la Alcaldía los concejales que le siguen en la lista y ella pasaría al último lugar, «procediéndose así sucesivamente, en su caso, con el resto de los integrantes de la candidatura».

¿Y si todos los concejales de UxC renunciasen a gobernar? Se procedería del mismo modo con la segunda lista más votada: la del PP. Y así sucesivamente: la tercera fue la del PSOE, BNG fue la cuarta (3) y la quinta, Alternativa dos Veciños (2).

En caso de que ninguno de los ediles quisiese la Alcaldía, correspondería al primer teniente de alcaldesa, Juan González Leirós, asumir en funciones el cargo, que podría ejercer hasta el fin del mandato y las próximas elecciones municipales, previstas para 2027. Pero, si Leirós y los siguientes tenientes de alcaldesa hubiesen dimitido de estos cargos, «hasta la elección de nuevo alcalde, no hay previsión alguna en la legislación de régimen local, con lo que se genera un vacío de poder que debe ser solucionado a la mayor brevedad con la elección del nuevo alcalde», según la información de expertos jurídicos facilitada por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), a consultas de este diario.

UxC se evitaría decidir si reanuda sus labores de Gobierno —con la misma alcaldesa o con otro alcalde—, si la oposición forjara una mayoría absoluta. El BNG recordó este jueves en rueda de prensa que ya ha dado su apoyo al PSOE para un Gobierno de izquierdas en Cambre, pero sus cuatro (PSOE) más tres (BNG) suman la misma minoría que ahora tiene UxC. Y también la hipotética suma de Alternativa y la no adscrita sumaría un insuficiente 10. Un pacto de PP y PSOE resulta, como siempre, improbable. Y el PP no tiene aliados naturales en el arco cambrés. Sí podría salir adelante por minoría alguna de las listas si todo UxC renuncia. La situación es tan compleja que Alternativa llama al diálogo y baraja proponer un Gobierno de concentración.

