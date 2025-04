“Seguir así dos años más sería el desgaste de UxC completamente»

Ha dicho que a veces hay que plegar velas para volver con más fuerza. ¿Quiere volver a ser alcaldesa?

No me lo planteo ahora mismo, pero yo nunca cierro puertas. Yo, primero, no voy a abandonar Unión por Cambre (UxC). Segundo, no voy a dejar el acta de concejala. No me cierro a la política y solo el tiempo va a decir. Ahora, no. UxC tiene una asamblea, pero María Pan no se va a postular otra vez como alcaldesa.

Si no se forja una alternativa por mayoría absoluta, le toca a UxC por ser la lista más votada.

Bueno, pero es que yo creo que ese escenario no debería plantearse. Hay once concejales que, desde hace unos meses, se han puesto en contra de todo lo que lleva UxC. Entonces, si se juntan para votar siempre no a todo, digo yo que igual tenían que juntarse para gobernar.

Y, si no, ¿se postulará UxC?

Tenemos que plantear una asamblea. María Pan no se va a postular a alcaldesa otra vez. Yo no estoy aquí para hacer de esto un teatro ni una película. Sería una falta de respeto a los vecinos. Yo, si dimití, dimití.

¿Dialogó tanto como preveía? ¿No fue suficiente?

Por lo que veo ahora, no debió de ser suficiente. Pero es mentira que no se haya dialogado. Se ha dialogado, se ha puesto encima de la mesa la posibilidad tanto al BNG como a Alternativa de los Vecinos de entrar en el Gobierno y, si no, en la Junta de Gobierno Local. Hemos tenido conversaciones para hablar del presupuesto de 2025 con todas las fuerzas. Todos han presentado propuestas, salvo el PSOE. Eso también lo quiero aclarar. Es un trabajo que empezó en septiembre del año 2024, hubo que hacer reajustes y se estuvo negociando hasta el último momento, los informes llegaron en marzo, los tiempos son los que son... Yo, cuando empecé a trabajar en los presupuestos, no tenía pensado dimitir el día 3 de abril. Ahora, teniendo el documento terminado, pasado por comisiones y dictaminado, irme para casa sin llevarlo es una falta de respeto hacia los vecinos.

¿Qué errores ha cometido?

El principal fue no estar más en la calle con los vecinos, que es a quien se debe un alcalde o una alcaldesa, y yo no estuve. Yo estuve encerrada aquí [en Alcaldía], haciendo trámites que no me corresponden. Hice informes para levantar reparos, yo, que no debo. Pero, si no lo hubiese hecho, de lo poco que sacamos, no hubiese salido ni la mitad. Otro error, ¿ahora dicen que no dialogo lo suficiente? Para mí, el diálogo es que tú te sientas, propones una cosa, el que te escucha dice sí o no, o propone una alternativa. Ese feedback no lo he recibido muchas veces.

Dice el PSOE que planteaban propuestas ya casi cerradas.

Cuando se les convoca a la primera reunión de presupuestos, Diego [Alcantarilla, PSOE] me dice: «Nosotros no vamos a presentar propuesta alguna porque ya sabemos cómo está todo». No puedes decir eso y después decir que las cosas vienen cerradas. Lo mismo cuando pidieron Contratación. Les decimos que Contratación no. «Os damos Intervención». «No, Intervención no la queremos». Diálogo hubo.

¿Por qué no se la cedieron?

Les pregunté: «¿Cómo vais a mejorar Contratación?». Diego me dijo: «Como tenías pensado hacerlo tú». Y le dije: «Para eso ya lo hago yo».

Y si iban a hacer lo mismo, ¿pierde un Gobierno en mayoría?

¿Y tú si tienes un pacto de Gobierno firmado por cuatro años, por el hecho de que un alcalde dimita, que es lo único que cambió, rompes ese pacto planteando algo que jamás habías puesto sobre la mesa? ¿Y por qué Contratación? ¿Qué cambió?

El mandato no empezó con tanto bloqueo. Y dimitió el alcalde.

El mandato empezó ya como empezó. En la investidura pidieron voto secreto en urna.Trabajábamos juntitos todos, como si fuésemos un único partido, hasta que dimitió Óscar. Nunca se me cuestionó, mientras llevaba Contratación y ellos formaban parte del Gobierno. Yo creo, sinceramente, que igual de repente quieres esa área para debilitar la posición de la alcaldesa.

¿Porque se vería como admitir que no lo había hecho bien?

Yo hago esa lectura. Por eso fue a un área mía.

¿Por qué no se tramitaron más revisiones de oficio?

Fueron cuatro a pleno, que instamos a raíz de los informes de la interventora. Dos han terminado con liquidación, que he hecho en contra de los criterios de la interventora.

¿Y por qué no sigue su criterio?

No estaba de acuerdo en cómo motivaba algunas cosas. Y se ha aprobado una indemnización que no corresponde con las cuentas que consideraba. La revisión de oficio igual un año y pico nos lleva hasta la liquidación. Las empresas que estaban en revisión de oficio siguieron prestando el servicio porque les pagamos por REC. Si no, hubiesen abandonado. Mientras, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de prestar servicios?

¿Por qué se arriesga a no seguir las directrices de Intervención?

Pero el informe mío está motivado también, igual que los de ellas, en jurisprudencia, y me imagino que tendrá como mínimo el mismo valor. Nos hemos apartado del criterio de Intervención y Secretaría muchas veces. En el último año todo lo que se ha avanzado... Porque las soluciones que dan en Secretaría e Intervención no me permiten defender el interés de los vecinos y mantener los servicios que estoy obligada a prestar. La emergencia sanitaria salió con los informes en contra.

¿Coincide con la visión de Patiño de que hay «animadversión»?

No, me imagino que ellas tienen su criterio y su forma de trabajar. El problema de Cambre es político. Hoy sé que, independientemente de que tenga informes en contra, puedo sacar las cosas adelante.

Se expone a consecuencias.

Lo sé, lo sé. Me lo han dicho mis compañeros. Cuando te presentas en una lista electoral, ¿por qué te presentas? ¿Para sentarte, cobrar un sueldazo y estar aquí viendo pasar las cosas? ¿O, si hay argumentos, aunque sea con informes en contra, sacar las cosas adelante? Me hubiese gustado conseguir más cosas, pero no me voy con la cabeza agachada. Todo lo que pude hacer, lo hice. He arriesgado porque creo que estaba avalada por sentencias y jurisprudencia. Tuve un abogado a mi lado todo el tiempo. Y porque creo que hay salidas. Y Cambre no hace nada que no se haga en otros concellos.

¿Se ha expuesto más que Patiño?

No, es que yo no sabía la mitad de las cosas que sé ahora. Llevaba Economía y Hacienda. Si le hubiese dicho a Óscar: «Vamos a esto con un reconocimiento extrajudicial», habría ido. Y con mayoría absoluta.

Pidió consejo a Patiño, ¿en qué?

Sí, y hablo con él casi todos los días. Cuando empecé a pensar en marcharme sí que lo hablé él, y con mi marido. Fueron los primeros.

¿Y qué le dijeron?

Él siempre me dice: «Lo que yo te diga es una opinión más. Tú tienes que ser tú». Yo, si ahora sigo, no soy yo. Me siento aquí, preparamos expedientes a lo mejor dos meses sabiendo que no van a salir. Entonces, ¿para qué estoy? ¿Para ver pasar dos años más? Que sé que eso, a nivel político, va a ser el desgaste de UxC completamente. Y ellos lo saben.

Y ustedes también.

Yo también. A ver, tonta no soy. Pero estaba dispuesta a gobernar, si me dejasen. Con que se abstengan en algunas cosas, ya está. Y Óscar es el presidente de mi partido, que se criticó que hablara mucho con él. Un partido tiene una estructura. Yo no soy un verso libre. Hablo mucho con él, pero no me impone nada.

¿Sabe quién está detrás de las páginas de Facebook que investiga la Guardia Civil?

No tengo ni idea, no.

¿Por qué se disfrazó de niña de El Resplandor?

Pf... Porque, ¿qué es el Carnaval? Ya se lo dije a Marité [BNG], que trajo un ruego. ¿Cuál es el problema de disfrazarse? Son las interpretaciones. Creo que se está perdiendo el norte. El Carnaval de Cambre siempre ha sido una sátira política.

¿Cuando se disfrazó no sabía que se refieren así a las habilitadas?

¿Pero se les llama así?

¿No lo sabía ni lo sabe ahora?

¿Quién les llama así?

En las páginas que se investigan.

Claro, pero mira, yo no ando a eso.

¿Es casualidad?

Es casualidad. ¿Que había un cotilleo..? Pero creo que no eran las niñas de El Resplandor. Si la pregunta es: «¿Tú hiciste eso para hacerles una caricatura a estas dos señoras?». No.

¿Y como sátira política?

Ahí no voy a entrar, me parece una trapallada. Sí veo muy grave lo de los anónimos. Pero hay que separar. También a mí me insultan en redes.