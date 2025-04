El alquiler medio en Oleiros en 2025 ya es el más alto de Galicia: 886 euros

El Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda que ha publicado el Ministerio muestra a Oleiros, a fecha del año 2023, con una media de 486 euros como precio medio del alquiler mensual de larga duración de la vivienda, con un máximo de 600 euros en el caso de zonas como As Galeras y Meixonfrío. El Ministerio de Vivienda realiza este cálculo en base a las declaraciones de ingresos de los propietarios de dichas viviendas. Pero el Observatorio da Vivenda de Galicia y el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) de la Xunta acaban de publicar los datos de alquileres medios (de larga duración) en los concellos de la comunidad autónoma tomando como referencia las fianzas de los contratos de alquiler depositadas en el IGVS este año 2025. Es decir,a través de las fianzas se sabe los precios de los alquileres de los nuevos contratos, concretamente los firmados en marzo de este año. Y la estadística que acaba de publicar el Observatorio da Vivenda y el IGVS sitúa al concello de Oleiros como el municipio gallego con la renta media de alquiler de vivienda más alta.

Datos de alquiler de vivienda en marzo de 2025 en la comarca / IGVS

La media de 486 euros que indica el Ministerio de Vivienda sale de lo que declaran los titulares de las propias viviendas, y en 2023, año de las últimas estadísticas efectuadas. Sin embargo la información del Observatorio y del IGVS es más actual, de marzo de este año, y más fiable al hacer el cálculo en base a las fianzas de los contratos de alquiler que se han hecho este año, hasta el pasado mes de marzo.

Con 886 euros al mes, Oleiros supera a A Coruña, cuya media es de 704 euros; a Vigo, con 665 euros; o incluso a Santiago que llega a los 618 euros. Llama la atención el dato de Bergondo, que con 798 euros se sitúa con el segundo alquiler más elevado por encima de A Coruña; y Sada, con la cuarta renta de vivienda más elevada: 612 euros.

El informe del IGVS y el Observatorio de la Vivienda, a fecha de marzo de este año, muestra que en Galicia se depositaron 8.002 fianzas de alquiler de las que 1.817 se efectuaron en la comarca de A Coruña (el 30,7% del total). El importe medio del alquiler en Galicia se situó en 566 euros, mientras que en la comarca coruñesa ascendió a 682, el más alto, con respecto al resto de comarcas gallegas.

Estos organismos constatan que desde 2021 a 2025 el número de fianzas de alquiler depositadas se redujo «claramente», anualmente, tanto en A Coruña como en Vigo, mientras que se mantuvieron estables en el resto de grandes concellos. Sin embargo, en este mismo período, mientras bajaba el número de alquileres aumentaba el importe medio de las rentas, tanto en estos dos concellos como en el resto de las ciudades (en A Coruña aumentó el alquiler un 8,1% entre 2021 y 20215 pero el récord es de Lugo con un 18%).

Mientras que Oleiros, según el dinero de la fianza que depositan los que alquilan, tiene una media de 886 euros mensuales, este concello no es el que tiene un mayor número de fianzas registradas: además de A Coruña (con 1.237) le supera Arteixo con 132, por encima de las 109 del municipio oleirense.

Los expertos del sector confirman el brutal incremento de los alquileres de larga duración en Oleiros ya desde 2023 pero sobre todo en este 2025.

«Ya he alquilado algunas a 2.000 euros el mes»

«Alquilamos en Punta Canide algunas viviendas, las últimas construidas, a 2.000 euros el mes. Son casas grandes, con muy buenas vistas, muy buena construcción. Son alquileres que realizan sobre todo ejecutivos de empresas nacionales que se trasladan aquí por un tiempo corto, dos años o así, y en muchos casos les paga la empresa. Es que si no compensa comprar y pagar una hipoteca, con estos precios», señalan desde Mera Home. También constatan que además de los elevados precios existe una enorme demanda, de tal forma que muchas agencias ya carecen de viviendas para alquiler de larga duración. «Hace unas semanas entraron unas y se alquilaron inmediatamente», señalan desde la agencia de Mera.

«Acabo de alquilar varias viviendas por mil euros y unas pequeñas y antiguas que hace cinco años alquilé por 350 euros ahora salen por 700, el doble», destaca Raquel Pernas de la agencia inmobiliaria Mera Home.

Suscríbete para seguir leyendo