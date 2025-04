Oleiros reclama los 18.594 euros a los ediles del PSOE del anterior mandato

El Ayuntamiento de Oleiros insiste en reclamar al PSOE las asignaciones políticas que cobraron en el mandato de 2019-2023. Primero de forma administrativa y luego con un pleito, que perdió el pasado mes de marzo: el Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número 4 de A Coruña anuló el decreto de Alcaldía por el que se reclamaban 18.594 euros al grupo socialista. El Ejecutivo local considera que la sentencia judicial no entró en el fondo del asunto, sino que consignó los errores formales cometidos en esta reclamación, y ahora los ha subsanado. La reclamación suma 18.594 euros (por las dietas que les corresponden a los partidos para desarrollar su labor), pero también se realizará un expediente aparte por los intereses de demora, por lo que la cantidad podrá superar los 20.00 euros, que se reclaman a tres concejales (una media de 6.600 euros cada uno).

El Concello inició este expediente después de que en una comprobación advirtiese que en su momento otra concejala (que dejó el Concello en 2016) puso como número de cuenta y CIF el del PSOE estatal y no el del grupo municipal oleirense. Después la entidad bancaria asumió que era el PSOE oleirense y así figuraba. Por esta razón Oleiros considera que no está «justificado» el destino del dinero.

El juzgado resolvió que no se podía hacer esta reclamación por decreto de Alcaldía sino que el órgano competente era el pleno, y el Gobierno municipal prevé llevarlo al próximo pleno. En la sentencia también se indicaba que no se podía reclamar este dinero al actual grupo municipal, sino al de 2019-2023. Por eso en el expediente que se llevará a pleno ahora enumera los nombres de los tres ediles socialistas que formaban parte de la Corporación: Jorge Pérez, Anna Candal y Diego Chazarreta.

«Tanto yo como mis compañeros de entonces estamos muy tranquilos y no pensamos abonar nada porque no nos quedamos con nada. El dinero de las dietas era para pagar el alquiler del bajo que teníamos, y fue lo que se pagó. Si lo hizo el PSOE nacional o de Oleiros no lo sé. De todas formas, no se pueden reclamar deudas de más de cuatro años, así que en todo caso sería desde 2021, no desde 2019. Por cierto, el Concello aún no nos pagó el dinero a los que pagamos las contribuciones especiales en Mera, a pesar de la sentencia, tenemos que pedir la ejecución del fallo», declaró ayer el exportavoz socialista Jorge Pérez.

El magistrado, en la sentencia que le dio la razón al PSOE, criticaba la «total ausencia de procedimiento administrativo» y eso es lo que ahora el Concello trata de subsanar. Otra deficiencia que observó el juez fue que no se dio audiencia a los afectados. Los técnicos municipales consideran que no sería objeto de audiencia pero no obstante, tras la previsible aprobación plenaria de esta reclamación (por la mayoría absoluta de Alternativa), se otorga un plazo de diez días de audiencia a los afectados.

