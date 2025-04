Oleiros subirá la reserva de vivienda protegida al 8% sugerido por la Xunta

El año pasado existían en Oleiros 165 inscritos en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda Protexida de la Xunta. Este año 2025 están anotados, a estas alturas, 263 personas, lo que implica un incremento muy notable, casi un 60% interanual. La crisis residencial por los altos precios de la vivienda nueva y los alquileres es generalizada y aumenta la demanda de este tipo de vivienda. El Instituto Galego da Vivenda e Solo aprobó el pasado mes de abril los nuevos porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida para aplicar en cada municipio, que suben respecto a los de 2024: pasan de una media gallega del 7,64% al 8,10%. El Ejecutivo oleirense ha decidido acogerse a este aumento (no es obligatorio aplicarlo) al contar con un mercado tensionado por la elevada demanda, y unos precios de alquiler que este año ya marcan un récord en Galicia, con 886 euros al mes de media.

La Xunta aprueba un porcentaje de referencia cada año y en 2024 fijó uno para Oleiros del 7,64%, la media gallega. Pero el Concello no aplicó el porcentaje del año pasado: el último que adoptó fue el de 2020, que se situó en el 6,40% (la media en Galicia).

Es decir, que en este concello, con la propuesta del Gobierno local que va hoy a pleno, el porcentaje de reserva de vivienda pasará del 6,40% del año 2020 al 8,10% de este año, lo que supone una subida de dos puntos porcentuales, un 26,5% de incremento.

La aplicación de este nuevo índice que asume el Concello oleirense obliga a reajustar los porcentajes reservados para vivienda protegida en todos los ámbitos de suelo urbano no consolidado y urbanizable en los que aún no se hubiese aprobado la ordenación detallada ni el proyecto de equidistribución definitivo. Las futuras urbanizaciones que ya tienen aprobados estos instrumentos de ordenación no tendrán que aumentar su vivienda protegida.

De la aplicación de este aumento de reserva de vivienda de protección se exceptúa expresamente al sector urbanizable SUD-5 de Icaria IV, respecto al polígono oeste que está en ejecución, porque ya delimitó sus dos fases con reparto de cargas y tuvo en cuenta el porcentaje vigente en su tramitación, y cambiarlo ahora, según el informe municipal, «alteraría el equilibro alcanzado entre cargas y beneficios, comprometiendo así la equidistribución realizada y el posterior proceso de urbanización».

En cuanto al sector urbanizable SUD-17 de Monte do Sino, ya fue objeto de una modificación puntual del plan general por la que cambió su clasificación de suelo urbanizable a urbano consolidado, aprobado de forma definitiva en mayo de 2020, según explican los técnicos municipales de Oleiros.

