Alberto Miguélez: «En España hay un ingente patrimonio de música barroca, y no se le da valor»

Con seis años empezó a tocar el piano y a cantar en el coro de los Franciscanos de A Coruña, y ahora toca con su grupo por medio mundo. Disciplina y prontitud fueron «clave» en la carrera del contratenor, clavecinista y director musical Alberto Miguélez Rouco, que este sábado, 3 de mayo, aterrizará directamente en Betanzos de la mano de Los Elementos, el grupo que dirige en Suiza desde hace siete años.

«Poder dar un concierto en casa es un honor para mí», asegura Alberto Miguélez, que interpretará Haendel en Roma en la iglesia de Santiago de Betanzos a las 20.30 horas dentro de la programación del ciclo de Música Antigua de Betanzos. El artista reconoce que esta oportunidad de volver a su tierra natal es una «forma magnífica de cerrar el ciclo y volver a donde empezó todo».

El joven coruñés de 31 años recuerda que el día después de cumplir 18 años entró en la Schola Cantorum de Basilea en Suiza, un hito que marcaría un antes y un después, tanto en su vida profesional como personal. «Solo probé a entrar en esa escuela, así que si no me hubiesen admitido, a día de hoy sería arquitecto, que era mi segunda opción», admite el contratenor.

Un patrimonio por descubrir y poner en valor

Y, aunque afirma que sigue manteniendo una fuerte vinculación con A Coruña, el música reconoce que ir a Suiza le abrió muchas puertas. «En España hay un ingente patrimonio de música barroca, pero no se le da el valor que tiene», sostiene el coruñés, que insta a a las instituciones a colaborar más en el estudio de piezas antiguas por su «alto valor patrimonial y cultural».

Aunque dice que en su caso no se puede quejar, ya que el clavecinista fue admitido esta temporada como artista residente del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), con el que ahora cerrará su gira en Betanzos. En palabras del músico, una «experiencia tremendamente enriquecedora», porque permitió a todo el grupo «consolidarse aún más, y como artista, te lleva a adquirir un alto nivel de exigencia, ya que siempre quieres dar lo mejor de ti».

Los Elementos nace en 2018 con la finalidad del músico de interpretar por primera vez con instrumentos de época la zarzuela Vendado es Amor, no es ciego, del bilbilitano compositor José de Nebra, uno de los mayores exponentes del barroco español. «Quería ponerme al mando de la dirección y recuperar piezas de vital importancia», cuenta el contratenor. «Empecé a dirigir de la nada, pero poco a poco le he ido cogiendo gusto y no he parado», admite.

El siguiente paso del grupo será conseguir financiación para poder lanzar su nuevo disco en septiembre, y lo demás «se irá viendo», dice el artista, que prefiere ir «paso a paso», aunque tiene claro que la recuperación de la música antigua es su principal objetivo. «De cara al futuro me encantaría llevar a escena cualquiera de las óperas españolas que estamos recuperando, llevarlas a un teatro sería maravilloso».