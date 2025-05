El Tribunal de Cuentas investiga el pago de horas extra a los policías de Cambre

La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para estudiar las «presuntas irregularidades» en las cantidades abonadas a la Policía Local de Cambre en concepto de gratificaciones por horas extra entre los años 2020 y 2023.

Además del Tribunal de Cuentas, el Juzgado de Instrucción Número 5 de A Coruña investiga por presunta prevaricación y malversación por el pago de las extras al exalcalde Óscar García Patiño. La interventora, en su declaración como testigo, ratificó que los agentes no cubrían la jornada mínima para tener derecho a estos pagos. Pero, además, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de A Coruña, en una sentencia de abril de este año, denegó el cobro de estas gratificaciones tras un recurso presentado por un agente. El juez consideró que no se podían pagar estas retribuciones «cuando no se cumple la jornada ordinaria».

Las extras de la Policía Local de Cambre, por lo tanto, además de en los juzgados, ahora se investigarán en el Tribunal de Cuentas, que ya solicitó al Ayuntamiento que les remitiese documentación, que añadirá a la que les envió ya la interventora municipal el pasado mes de marzo.

El tribunal, además, otorgó cinco días al Concello cambrés para presentar alegaciones contra esta resolución de apertura de diligencias preliminares. En este proceso se nombrará un instructor para realizar las investigaciones y requerimientos necesarios.

La exalcaldesa María Pan, el pasado 1 de abril, envió una carta a sus vecinos anunciando su dimisión, que confirmó al día siguiente. Justo ese día 1 de abril en que envió dicha carta, firmó digitalmente las alegaciones del Ayuntamiento cambrés contra la decisión del Tribunal de Cuentas de abril una investigación sobre las horas extra.

En su escrito, la exregidora formula una única alegación, recordando que estas supuestas irregularidades en el cobro de gratificaciones «se están revisando tanto en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo como en el orden jurisdiccional penal», por lo que considera que «carece de competencia la jurisdicción contable», el Tribunal de Cuentas, para enjuiciar este asunto y solicita que se declare «el archivo» de las actuaciones.

María Plan explica que actualmente existen hasta «doce recursos contencioso-administrativos» interpuestos por diferentes agentes que entienden que sí tienen derecho a cobrar esas extras a pesar de informes contrario de Intervención.

Estos juicios ya tienen señaladas sus celebraciones en este mes de mayo, mientras otros están pendientes de sentencia y otros están suspendidos porque ya se juzga, tras la denuncia de la Fiscalía, a García Patiño por supuesta prevaricación.

La exalcaldesa, además, muestra su «sorpresa» por el hecho de que la interventora municipal haya enviado informes sobre estas gratificaciones al Tribunal de Cuentas y, sin embargo, no remitiese información sobre todos estos procedimientos judiciales «de los que tiene plena constancia».

María Pan formuló las alegaciones enviadas al Tribunal de Cuentas a pesar de que la secretaria municipal advirtió que el órgano competente para realizarlas es el pleno y no la alcaldía. Secretaría no obstante advirtió que si quería hacerlo así, dejaba constancia de que ella no se pronunciaba sobre el contenido de las alegaciones enviadas.

A finales del pasado mes de abril la Fiscalía Provincial de A Coruña denunció en el juzgado indicios de delitos de prevaricación y malversación en el pago de estas gratificaciones por trabajar fuera del horario laboral entre la Policía Local y apuntó al exalcalde García Patiño y la entonces edil de Economía María Pan como «personas sospechosas».

La investigación en este caso se inició a raíz de la denuncia presentada en su día por la concejala de EU de Cambre, Olga Santos.

