O Día da Muiñeira de Xiradela contará con 200 participantes

A asociación cultural Xiradela de Arteixo celebrará unha nova edición do Día da Muiñeira o próximo domingo, 11 de maio, no Paseo do Balneario da localidade. O evento, que contará con máis de 200 participantes, dará comezo ás 18.00 horas.

Grupos de diferentes municipios da provincia levarán as súas pezas ata Arteixo, que se converterá nun escenario de baile tradicional galego. Neste encontro, os participantes adoitan bailar unha mesma peza á vez, ademais de levar os seus propios bailes. A música que bailarán todos aínda está por determinar.

A asociación e o Concello de Arteixo invitan a todos os veciños e visitantes a acudir á cita, que funcionará como antesala do Día das Letras Galegas na localidade. O evento, que celebrará a súa trixésimo séptima edición, é totalmente gratuíto.