Vecinos denuncian irregularidades y desperfectos en una obra en Fontán

La obra de sustitución de redes y reurbanización de la calle Sanjurjo Badía ha abierto un frente entre los vecinos de Fontán y el Concello. Un grupo de residentes en este barrio sadense compareció este viernes en la sede del PP para denunciar irregularidades en la ejecución de los trabajos, adjudicados por 330.519 euros (IVA incluido) a Novavial en febrero de 2023.

Estado actual de la calle Sanjurjo Badía, con el nuevo pavimento. | LOC

La obra debía estar ejecutada en un plazo de cinco meses, pero comenzó con retraso y todavía no está finalizada ni recepcionada a pesar de que hace ya más de cuatro meses que los operarios no hacen acto de presencia por el barrio, denuncian los vecinos.

Entre otras anomalías, los afectados apuntan a acopios de residuos, amianto incluido, en una parcela protegida; desperfectos en viviendas, desde grietas a inundaciones; trabajos certificados que no se ejecutaron; suministro de agua de mala calidad; rellenos ilegales y problemas de accesibilidad durante la obra... Denuncian además que no se contrataron servicios obligatorios, como el de control de calidad o de gestión de residuos peligrosos, y que varias de las actuaciones ejecutadas no se corresponden con las recogidas en el proyecto.

Uno de los afectados, arquitecto de profesión, alerta de los previsibles problemas que ocasionará en las viviendas que la ejecución «deficiente» de esta obra en las viviendas, pavimento y en el propio funcionamiento de las redes.

Denuncian "indefensión"

Este grupo de vecinos denuncia «indefensión» ante la falta de respuesta a sus escritos, lo que, dicen, les llevó a recurrir a otras instancias, como la Valedora o la Xunta. El PP reclamará un pleno extraordinario para exigir más control y fiscalización en las obras. Su portavoz, Esperanza Arias, espera recabar el apoyo de otros grupos de la oposición y recuerda que ya se registraron situaciones similares en otras actuaciones, como en la remodelación de las avenidas Sada y Contornos y Párroco Villanueva.

El Gobierno local de Sadamaioría defiende la «correcta ejecución» de la obra que, subraya, todavía no está finalizada y que resultó «compleja» por la «idiosincrasia» del barrio: «El Concello trabaja en un modificado del proyecto que permita su remate para que pueda ser disfrutada por vecinos y visitantes», apunta.

El Ejecutivo afirma que mantuvo un contacto «permanente» con los vecinos y que trasladó todas sus demandas a la dirección facultativa. Admite que pudieron producirse «filtraciones puntuales», por las que pide disculpas, pero señala que fueron «inevitables», dado que la obra se ejecutó en invierno e hizo preciso levantar toda la calle.

El Concello defiende que atendió las quejas ante la Valedora, que «dio por buenas las explicaciones», y confía en que los vecinos valorarán la obra una vez finalizada.