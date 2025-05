Condenado a cuatro años de cárcel por la muerte de un hombre en Oleiros con un cenicero

El Juzgado de lo Penal Número 4 de A Coruña ha condenado a cuatro años de prisión al acusado de causar la muerte de un hombre con un cenicero en Oleiros en Fin de Año de 2020, al considerarlo autor de un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso con otro delito de lesiones con instrumento peligroso. También se le condena como autor de un delito de lesiones sobre el padre del fallecido, por lo que se le impone una multa de 1.080 euros. Se declara la responsabilidad civil subsidiaria del hotel donde sucedieron los hechos por su «absoluta incapacidad para contener la reyerta» y por rebasar el aforo «con creces» y la directa del seguro. La jueza tuvo en cuenta la atenuante de embriaguez. La sentencia no es firme, se puede presentar recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

El acusado de la muerte del hombre de 31 años además tendrá que pagar a los familiares directos del fallecido, en concepto de responsabilidad civil, un total de 259.000 euros, más otros 6.000 euros a la persona a la que causó las heridas, el padre de la víctima, más otros 3.300 euros por las secuelas que sufre. También deberá abonar al Servicio Galego de Saúde (Sergas) un total de 796 euros por los gastos de asistencia sanitaria prestada al lesionado.

La magistrada resalta en su sentencia que el 1 de enero de 2020, sobre las 05.50 horas, el acusado pisó, golpeó y tiró al suelo a un hombre en la zona de la barra del hotel de Oleiros donde se celebraba una fiesta de Fin de Año. El hijo de la víctima, según los hechos probados, se dio cuenta de lo ocurrido y se enfrentó al agresor, terminando ambos empujándose. Los empleados del hotel en ese momento abrieron las puertas para que saliesen a la terraza exterior. Una vez fuera, se agarraron por el cuello y se propinaron diversos golpes.

La jueza señala que algunos de los presentes lograron que el hijo del hombre lesionado entrase de nuevo en el local, pero volvió a salir y se acercó al acusado, quien, agarrando un cenicero metálico, lo golpeó fuertemente en la cara, y éste terminó cayendo al suelo. A consecuencia del golpe la víctima fallecido por una hemorragia cerebral. En la sentencia la magistrada señala que se pudo comprobar que el fallecido había "consumido esa noche una cantidad elevada de alcohol y cocaína, circunstancias que favorecieron la hemorragia y redujo la reacción del organismo frente al traumatismo".

La titular del juzgado además destaca en la resolución judicial la "gravedad de la negligente actuación llevada a cabo por el acusado, respondiendo a una omisión de la diligencia "de todo punto intolerable", porque cuando le propinóó el golpe con el cenicero no estaba siendo agredido por la víctima. Se destaca también en la sentencia, respecto a la causa exacta del fallecimiento, la "gravedad de la imprudencia" del condenado, porque la víctima no habría muerto de no haber recibido el impacto, que le causó la hemorragia. Considera así probada la comisión de un "hecho doloso", es decir, que el golpe directo propinado en la cara con el cenicero, y aunque no querría el resultado final, era previsible.

"La utilización de un cenicero para golpear a la víctima, cenicero de no reducidas dimensiones, agarrándolo con la mano para, a corta distancia, asestar un golpe dirigido a la cara, merece sin duda, por la naturaleza del instrumento y por las peculiaridades del método o forma de la agresión, la aplicación del tipo agravado del artículo 148.1 de l Código Penal", subraya la titular del Juzgado de lo Penal Número 4 de A Coruña. Recalca que no puede surgir "ninguna duda" de que esta forma de agresión "incrementó la gravedad del resultado", es decir, existió una relación causal entre el traumatismo y el resultado del fallecimiento.