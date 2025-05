Desalojado un edificio en Arteixo por un incendio sin heridos

Un edificio fue desalojado este lunes en Arteixo debido a un incendio, en el que no hubo heridos, según informa el 112. El suceso ocurrió sobre las 18,30 horas de este lunes y fue un particular el que llamó al 112 para avisar de que salía humo de la ventana de un piso de la Avenida de Caión, aunque no había nadie en el interior.

La central del 112 avisó a los bomberos de Arteixo, a la Policía Local y a Protección Civil. Tras las tareas de extinción, los bomberos informaron de que había ardido una habitación, además de un aspirador (que pudo haber sido el origen del fuego) y un armario.

Ninguna persona resultó herida, pero fue necesario desalojar el inmueble mientras no se extinguieron las llamas y se ventilaron las estancias.