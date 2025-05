Premio polo Día das Letras Galegas ao Celso Emilio Ferreiro

A Xunta de Galicia deu a coñecer este luns os centros educativos gañadores do concurso do Día das Letras Galegas 2025, dedicado ás cantareiras e a poesía popular, que recaeron no colexio Celso Emilio Ferreiro de Cerdeda, na Coruña, e no instituto Castelao, de Vigo.

O representante da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude puxo en valor este concurso para achegar «a relevancia das homenaxeadas e das súas aportacións ao patrimonio inmaterial entre as xeracións máis novas, das que gabou a súa implicación e compromiso con esta difusión, a través das propostas recibidas no concurso dunha calidade admirable».

O colexio de Cerceda acolleu a primeira edición do programa Primavera das Letras, coa representación dunha obra de teatro en homenaxe ás cantareiras de antes e ás de agora.