«Non podemos deixar que menores medren nun centro»

O acollemento familiar: unha oportunidade para a rapazada no sistema de protección, é o título da charla aberta que terá lugar mañá xoves 8 de maio ás 18.30 horas no auditorio das Torres de Santa Cruz, impartida por técnicos da Asociación Galega de Familias de Acollida (Acougo) e organizada polo Concello de Oleiros. A traballadora social Carmen Dourado foi unha das fundadoras en 2020 de Acougo, unha entidade que procura que os menores que non poidan estar coas súas familias por diferentes causas, non permanezan nun centro, nunha institución, senón nun fogar estruturado.

Acougo con estas charlas busca sensibilizar no problema dos menores en centros de acollida?

Ademais de sensibilizar tamén queremos promover a concienciación social sobre que é o acollemento familiar, que é moi descoñecido, hai moita desinformación e prexuízos. Se nestas charlas conseguimos familias acolledoras, xenial, pero primeiro é que a sociedade coñeza como facerlle a vida máis doada a nenos e adolescentes que non poden vivir coas súas familias. O noso obxectivo é sensibilizar, difundir, normalizar, integrar, acompañar. Facer mediación, trámites burocráticos. Tamén temos servizo de canguraxe, respiros de fin de semana...

A maioría destes nenos e nenas están en familias de acollida de forma temporal?

O 70% dos acollementos son permanentes. Pero tamén é un recurso temporal, aos 18 anos xa non hai protección á infancia.

En que se diferencia o acollemento da adopción?

A principal diferencia é a filiación xurídica. Na adopción rachan coa familia de orixe.

Cantos nenos pode haber en Galicia en centros de protección?

Os últimos datos son de 2023, e indicaban que había un milleiro de menores. Desta cifra, 77 está prohibido que estean en institucións, por ser menores de tres anos. E están. Hai un compromiso da Xunta de que antes de 2026 tampouco estean en centros os menores de seis anos, senón en acollida en familias.

Acougo está a facer daquela un servizo público que lle soluciona problemas á administración.

Segundo a lei, as administracións teñen que facerse cargo destas crianzas, pero as familias acolledoras facemos este traballo. A xente ten que decatarse de que é responsabilidade de toda a sociedade atender ás persoas máis vulnerables, que non medren nun centro . E hai que traballar coas familias de orixe. Estamos pola terceira xeración de rapazada institucionalizada, netos e netas dos primeiros que entraron nun centro. Hai que rachar ese ciclo.

Medrar nun centro de menores, pode ter consecuencias a no desenvolvemento da persoa?

Ocasiona moitos problemas no futuro. Sen saber que é unha familia, ter un vínculo emocional con alguén, no futuro ao mellor non saben xestionar unha relación ou ser pai ou nai. Non tiveron modelos e poden ter unha percepción distorsionada da realidade, e non é culpa súa. Están fóra da sociedade, dalgún xeito.

Hai un perfil de familia acolledora? Que requisitos se precisan?

Cada crianza ten un perfil concreto, non hai un caso igual, así que requírense familias de perfís diversos. Hai que rachar coa idea de que vale o mesmo recurso para todos. Iso sí, hai que ser maior de 25 anos, pasar por un proceso de idoneidade, presentar certificado de penais, unha entrevista persoal e recibir unha formación. Logo, a Xunta emite ese certificado de idoneidade.

