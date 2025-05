O BNG di que o 8,5% de vivenda protexida «non chega» en Oleiros

O Bloque de Oleiros foi o único partido que no último pleno votou en contra de aplicar o 8,1% da edificabilidade residencial a vivenda protexida, aplicando o novo índice acordado pola Xunta. Os nacionalistas rexeitaron esta porcentaxe porque aínda que unha suba respecto a pouco máis do 6% que existía ata agora, «non chega para satisfacer as necesidades» das persoas demandantes. Pide subir máis a porcentaxe, rebaixar o prezo e mobilizar vivenda baleira

O BNG lembra que ese índice do 8,1% é só un mínimo e los concellos poden superar esa porcenaxe de reserva pero Oleiros sempre aplica os mínimos. O partido sinala o alto aumento do número de persoas inscritas no rexistro de demandantes este ano comparado con 2024 e sobre todo insiste en que o propio Concello asegurou que recibiu 1.700 solicitudes para formar parte das cooperativas de vivendas protexidas que están agora mesmo en marcha, o que consideran que indica a alta necesidade de que se faga máis vivenda protexida.