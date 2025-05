Oleiros festexa o 10 de maio a Festa da Lingua en Santa Cruz

O Concello de Oleiros organiza para o vindeiro sábado 10 de maio a Festa da Lingua, que comenzará ás doce do mediodía no parque e no teatro das Torres de Santa Cruz. Que viva o galego!, un espectáculo de Migalllas Teatro, será o primeiro evento, e inclúe carreiras, trabalinguas, cancións e saltos, entre outros xogos, cooperativos e relacionados coa lingua galega para atopar unha solución a un grave problema: o esmorecemento do galego. Está recomendado a familias con nenos e nenas a partir dos 4 anos e é preciso inscribirse.

Ás 16.00 horas comezarán os xogos populares nos que poderán participar todos os nenos e nenas que o desexen, sen inscribirse previamente. Para as crianzas de ata tres anos faráse a representación dunha peza de teatro de bonecos e sensorial con Xarope Tulú a partir das 17.00 horas, que require tamén inscrición previa.

Para finalizar a xornada haberá dous espectáculos para familias con nenos e nenas maiores de 3 anos: o concerto con humorConsertasso na Horta de Brais das Hortas ás 18.00 horas; e Con lingua propia, ás 19.00 horas, de Peter Punk, que combina técnicas circenses e xogos e palabras.

Oleiros tamén festexará o Día das Letras galegas cun espectáculo de música e poesía con Yolanda Castaño e Isaac Garabatos. Un idioma de música e tinta é o título desta representación que será o 13 de maio en As Torres ás 20.00.