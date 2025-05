Charla hoxe sobre a vivenda con deputadas do BNG

As deputadas do BNG no Parlamento galego Alexandra Fernández e Iria Taibo, estarán hoxe vernes 9 de maio en Oleiros para falar do problema da vivenda. Será ás 20.00 horas na Casa Charry da capital municipal, no salón de plenos do Concello.

Os nacionalistas convocan este acto aberto para falar do crecemento urbanístico en Oleiros, con noticias coma a de que xa ten o aluguer máis alto de Galicia este año. No encontro falaráse de canta xente que traballa en Oleiros vive no concello, se a mocidade pode residir neste municipio cos actuais prezos de compra e de aluguer, entre otras cuestións.