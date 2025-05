Escolares de Primaria aprenden a gestionar el peligro de los cotilleos

Un cotilleo, un chisme, un rumor sobre alguien, a menudo con información falsa, distorsionada o interesada, puede causar mucho daño a una persona. Los colegios no son ajenos a este problema. De hecho en aulas de Primaria del colegio Isidro Parga Pondal de Santa Cruz (Oleiros) se advirtió de que cada vez se lanzaban más chismes y se estaba creando un ambiente desagradable. Alumnado de tercer curso del centro educativo fue consciente de la situación y reaccionó de la forma más inteligente: afrontar directamente este problema.

«La idea nació de los propios niños y niñas del aula porque había muchos cotilleos en el aula y se estaba generando un mal rollo. Decidimos darle la vuelta y así se inventó el chismógrafo. Ellos se motivaron mucho porque era un tema que estaba candente en el aula», explicó una de las profesoras del colegio, Alicia Tojeiro.

La iniciativa de gestionar el problema de los cotilleos y «darle una vuelta» para convertirlo en un recurso formativo y educativo se hizo desde la filosofía clásica: aplicaron las enseñanzas de Sócrates: hay que pasar tres filtros antes de contar un chisme.«La verdad, la empatía y la utilidad. Son los tres filtros que tenían que pasar los chismes. Decía Sócrates que antes de contarlos tenían que pasar tres filtros: estás seguro de que es cierto, quién es la fuente; luego, si es algo bueno o no sobre alguien; y finalmente si eso que me vas a contar es útil para mí. Si no estás seguro de que es cierto, es algo malo sobre alguien y no me sirve de nada saberlo, para qué contarlo. Aplicamos esto en los contenidos de la asignatura de Naturales», subrayó Tojeiro.

Los alumnos y alumnas terminaron así construyendo una máquina, un chismógrafo, que debía pasar los tres filtros. Y en lugar de cotilleos sobre amigos o compañeros, los chismes que se pasaban unos a otros eran de la asignatura de Naturales, logrando así transformar algo malo, el chisme, en algo bueno, o al menos buscarle una mejor utilidad y sin hacer daño. «Además, aprendieron a escuchar. Porque había que escribir lo que decía cada uno», indica la profesora..

«¿A que no sabes qué animales están en peligro de extinción?, por ejemplo, uno de los comentarios que se pasaban unos a otros. Al hacerlo así, se interesan más y al mismo tiempo aprenden», subrayó la docente del Parga Pondal.

Hoy viernes se realizará una actividad en este centro educativo de Santa Cruz con abuelas y abuelos del centro Raiola, en este caso para intercambiar cotilleos musicales, la música de los mayores y de los escolares, y terminar en un baile intergeneracional en la biblioteca escolar. Habrá también un mercadillo para recaudar dinero para que los niños de Senegal becados el año pasado puedan seguir estudios.

«Con este sistema se pueden trabajar todo tipo de valores y objetivos, como la igualda de género, la salud y bienestar, los peligros de las redes sociales, etc», añadió Alicia Tojeiro.

