Cambre se defenderá en los pleitos de las horas extra y los contratos verbales

El pleno del Concello de Cambre acordó esta mañana personarse como acusación particular en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción Número 3 por los numerosos contratos verbales, en precario, que mantiene desde hace años el Ayuntamiento, y en el que figura como investigado el exalcalde Óscar García Patiño; y colaborar con el Tribunal de Cuentas en su investigación por los pagos de las horas extra a agentes de la Policía Local. En los dos casos hubo un empate en la Corporación y fue el voto de calidad de la alcaldesa la que hizo prosperar las dos propuestas del Partido Popular.

El grupo municipal del BNG apoyó las dos propuestas del PP de personarse en el juzgado y en el del nombramiento de instructor en el caso del Tribunal de Cuentas (siete votos) mientras que Unión por Cambre (UxC) votó en contra (siete) y el PSOE, Alternativa dos Veciños y la edil no adscrita se abstuvieron (otros siete). En la segunda ronda de votaciones decidió la regidora, Diana Piñeiro. El portavoz del PP Rubén Vázquez expuso que el acuerdo es colaborar con el Tribunal de Cuentas en su investigación, aceptando que nombre instructor de las diligencias para determinar la legalidad de los abonos de horas extra a la policía y que se determinen «responsabilidades y el importe total de los daños» al Concello.

La exalcaldesa María Pan explicó que ella aplicó una normativa nacional, no la gallega, que entiende que no hace falta llevar estos asuntos a pleno sino que puede decidir la regidora, como hizo ella, que alegó a Cuentas que esta investigación ya está en los tribunales, en el juzgado, por lo que no hace falta hacerlo en otra instancia. Pan también manifestó que durante su etapa en la Alcaldía rechazó que el Concello se personase en el juzgado por los contratos porque no es necesario, al defender la Fiscalía sus intereses, y además supone un gasto. Acusó a PP y BNG de mantener un «pacto», desde antes de su dimisión

Rubén Vázquez dio cuenta del informe de control interno sobre la gestión municipal de 2024, realizado por la interventora, y en el que se cita 27 contratos en precario, verbales, entre otros: el del programa Mañanceiros (desde el año 2020), el del alcantarillado, de actividades socioculturales, la limpieza viaria, el de suministro eléctrico, la conserjería de instalaciones, el de zonas verdes (desde 1999), limpieza de edificios ( 2012), etc.

El Ejecutivo pidió a la interventora que hablase y ésta, con tono muy firme, subrayó el «elevado» grado de incumplimiento en contratación en Cambre, con la «práctica totalidad de los contratos verbales», de los que ella avisó reiteradamente desde su llegada en 2023, y de los que ya habían avisado interventores anteriores. Recordó que estos contratos están prohibidos por ley y que cuando llegó al Concello había dos millones en facturas pendientes, «la práctica totalidad de contratos verbales». Subrayó que la «prioridad absoluta es sacar a contratación todos los servicios» y realizar una planificación de la contratación.

