Miño honrará ás súas cantareiras no Día das Letras Galegas

Miño renderá homenaxe ás súas cantareiras no marco da celebración do Día das Letras Galegas, cun acto que busca «poñer en valor unha voz única, forte, feminina e interxeracional».A actividade celebrarase baixo o lema Para cantar veño eu e terá lugar o sábado 17 de maio a partir das 12:00 horas no centro social da Rúa. A xornada recoñecerá a figura e o legado das cantareiras da ACDR O’Castro, que conta con ata seis agrupacións cantareiras formadas por persoas de entre 3 e 70 anos de idade.