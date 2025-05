Polémica en Betanzos por el tope de tiempo para el acceso de vehículos al casco histórico

El límite a la circulación de vehículos por el casco histórico brigantino caldea el debate en la zona monumental. El anuncio del Concello de Betanzos de que limitará el acceso de los coches de no residentes a 15 minutos, salvo en el caso operaciones de carga y descarga o emergencias, ha suscitado las críticas de betanceiros, especialmente comerciantes y hosteleros.

El Gobierno local considera que 15 minutos es un tiempo «más que suficiente» para «facilitar pequeñas gestiones tanto comerciales como personales». Muchos vecinos discrepan. «A nosotros nos parece muy poco. En las reuniones ya les dijimos que tenían que ser como mínimo 30 minutos», expone Juan Manuel Gómez, presidente de la Asociación de Amigos do Casco Histórico.

Este colectivo comparte en líneas generales la filosofía del plan, que avala el paso sin condiciones de los residentes y pone límites al resto, pero echa en falta «más definición» y una «comunicación fluida» entre el Gobierno local y los sectores afectados: «Es cierto que hubo reuniones en los últimos años, pero nos enteramos de esto por la prensa», lamenta el portavoz, que apela a la necesidad de concretar algunos puntos y perfilar ciertos extremos para garantizar el buen funcionamiento del comercio y la hostelería y lograr la meta principal: «La prioridad debe ser asentar población en el casco histórico», defiende Juan Manuel Gómez.

Más críticos se muestran en ChesCasco (Comercio, Hostelería e Servizos do Casco Histórico de Betanzos). Humanización sí, despoblación no es el titular de un comunicado que esta asociación difunde en redes sociales en el que vaticina una hecatombe comercial con la puesta en marcha de este control de accesos: «En diciembre se nos prometió una reunión abierta y aún seguimos esperando por ella. A lo mejor esperan que todos los comercios cerremos nuestras puertas y entonces se darán cuenta de quien le está dando vida al casco», critica la asociación, que ve preciso que se permita la circulación «un tiempo de parada mínimo de una hora con zonas habilitadas para ello». «Los comerciantes queremos un casco para vivir, no una atracción de souvenir barato. Por si no lo saben, el comercio de Betanzos vive de la comarca, no de las excursiones de una hora por el casco», ironiza el colectivo, que alerta del estancamiento de la población en Betanzos. «En resumen, primero traigan población y luego humanizan», concluyen.

El Gobierno local que lidera la socialista María Barral aclara que aún no hay una fecha para la puesta en marcha de este control de accesos, que se realizará mediante una serie de cámaras que ya ha sido instaladas. El Ejecutivo defiende la necesidad de fijar un uso peatonal preferente para dinamizar y potenciar el casco y se muestra contrario a ampliar el tope de tiempo para no residentes dado que, argumenta, impediría cumplir el objetivo de evitar estacionamientos indebidos.

Un portavoz del Gobierno municipal defendió ayer nuevamente que 15 minutos es un tiempo suficiente y subrayó que las personas que sean multadas por excederse dispondrán de un plazo para alegar y se les eximirá de sanción si la demora fue debida a causas de fuerza mayor (entre las que se incluirán las derivadas de problemas de movilidad). El Ejecutivo recuerda que hay un parking subterráneo «a cinco minutos» con 20 minutos de estacionamiento gratuitos y se muestra convencido de que el tiempo les dará la razón.