Seoane urge a ampliar el suministro de agua

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, denuncia que cinco concellos del área metropolitana llevan «más de cinco años esperando que Xunta y Emalcsa» amplíen el suministro y mejoren la red comarcal. «Hasta hoy no volvimos a saber nada y el crecimiento de algunos municipios fue bastante alto», asegura. Critica que la Xunta diga que no se puedan desarrollar urbanizaciones en concellos sin plan xeral —como Cambre, Bergondo y Carral— o a través de planes especiales por no estar garantizado el suministro.