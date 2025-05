As Travesas en Carral celebrará el 17 de mayo la Festa do Boi

El núcleo de As Travesas en Carral festeja este próximo sábado, 17 de mayo, su cuarta edición de la Festa do Boi, que incluirá una sesión vermú y fiesta toda la tarde con el grupo Kalima 3.0 y el Dúo Dilema. La Festa do Boi contará con una comida que incluirá entrantes, carne de buey, postre, café y bebida. La venta de los tiques, a 25 euros, se realizará en el Bar Casa Avelina de As Travesas y por los miembros de la comisión de fiestas. Durante el festejo, bajo una carpa, se podrá disfrutar de un toro mecánico, hinchables y sorteos.