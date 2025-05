Seoane: «La red de agua en la comarca es insuficiente para nuevas viviendas»

«Sada, Cambre, Bergondo y Oleiros llevamos cinco años esperando a ser recibidos por la conselleira de Infraestruturas para tratar la mejora y ampliación de la red de suministro de agua porque la actual es insuficiente», aseguró ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane.

El regidor afirmó que las urbanizaciones de viviendas previstas en los planes parciales de estos concellos de la comarca no se podrán ejecutar si no se mejora y amplía la actual red de abastecimiento porque es «insuficiente» y no hay garantía de suministro para nuevas construcciones, «según informes de Vivienda y Urbanismo, al no tener garantizado el suministro», manifestó García Seoane en declaraciones a una emisora coruñesa.

«Es necesario construir un depósito que abastezca a zonas como Cecebre y Pravio en Cambre y Nós e Iñás en Oleiros. También es necesario construir un nuevo colector general que desde A Telva suministre a bombeos y depósitos situados en el polígono industrial de Bergondo, que es el que suministra a Sada y Oleiros», explicó . «Llevamos cinco años esperando a que Xunta y Emalcsa, la concesionaria del suministro, se pongan de acuerdo en la financiación, también con participación de los concellos, así se había acordado», recordó .

Los regidores de Oleiros y Cambre se reunieron en diciembre de 2024, hace unos meses, para acordar la realización de «presiones» ante la Xunta para que acelerase la construcción de un depósito de agua en Sarro (Nós). Oleiros ya cedió suelo hace tiempo para este fin.

En 2021 trascendió que Emalcsa, Augas de Galicia (Xunta), Oleiros, Sada y Cambre, negociaban la construcción de este depósito nuevo, de 1.500 metros cúbicos, y cómo se financiaría, porque había informes técnicos que alertaban de que era «urgente» ante el incremento de demanda.

Suscríbete para seguir leyendo