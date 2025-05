Oleiros tomará medidas por el aluvión de quejas por el servicio de taxi

«Una hora intentando pedir un taxi»; «pésimo no, inexistente», «hora y media llamando», «no hay ninguno en la parada», «llamas y no coge nadie». Una tras otra, éstas son algunas de las quejas que dejan usuarios y usuarias en redes sociales respecto al funcionamiento del servicio de taxi en Oleiros. Las quejas vecinales son tantas y tan constantes que el alcalde, Ángel García Seoane, anunció ayer que solicitará una reunión con los profesionales oleirenses con el fin de reorganizar el servicio.

Los últimos datos disponibles, de 2020, cifran en 29 las licencias de taxi existentes en Oleiros, inferior a la que debería de tener en proporción a su población, que está casi en los 38.000 empadronados. La ley establece para estos concellos un rango de una licencia por cada mil habitantes, por lo que Oleiros debería de tener 38 y no 29.

«Hay el mismo número de taxis actualmente que cuando yo entré de alcalde, incluso antes, porque son los mismos que en la época franquista, que es cuando se dieron las licencias. Inicialmente estaban repartidos por todas las parroquias, pero ahora solo los ves en Perillo. En Mera eliminaron la parada, en Santa Cruz hay dos o tres. Llaman y no cogen. Esto no puede ser», denunció García Seoane. Este periódico llamó ayer a los teléfonos de las paradas, sin éxito. El propio regidor indicó que si el servicio no mejora, con taxis en las paradas habilitadas y que contesten a las llamadas, se potenciará el uso de los servicios como Uber y Cabify.

El Plan de Mobilidade que aprobó Oleiros indicaba que había 2 paradas en Mera, 13 en Che Guevara, 4 en Nós, 3 en la capital municipal, 5 en Santa Cristina y 6 en Santa Cruz. Las personas mayores y de zonas rurales son las que más demandan el servicio de taxi. En este plan de movilidad se indicaba que tras una encuesta, la valoración del servicio de taxis era «aceptable o buena»

