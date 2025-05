Lúa Mosquetera: «Me fastidia provocar la lágrima fácil, pero mi poesía es como un disparo»

La filóloga y escritora Lúa Mosquetera (Miño, 1988) llevará sus poemas y su performance al Festival de Cans el 24 de mayo con un recital que «no dejará indiferente a nadie». La artista, que combina su faceta como escritora con el bordado, ya adelanta que prevé realizar una gira de recitales este verano para hacer llegar sus textos a todos aquellos que busquen «verdad».

Esta vez le toca llevar su poesía al sector audiovisual. ¿Qué tiene preparado?

Voy a ofrecer un recital a capela acompañada de Audrä, al piano. Como es mi primera vez en este ámbito llevaré además algunos de mi poemas en piezas audiovisuales que preparé para la ocasión. Que me llamasen de un festival que es esencialmente audiovisual me hizo mucha ilusión, porque me gusta adentrarme en escenarios en los que la poesía no suele estar presente.

Su poesía también suele escaparse de cualquier normativa o dictamen, pero el denominador común es la emoción que genera en el público.

Siento que a veces puede parecer que busco eso, emocionar por emocionar, pero para nada. Me fastidia provocar la lágrima fácil, pero mi poesía es como un disparo, que cala rápido y te hace reflexionar. Lo único que busco con mis letras es comunicar, pero yo no tengo ningún superpoder.

Entonces, ¿a qué cree que se puede deber?

Creo que la gente que viene a mis recitales está muy dispuesta a escuchar, pero eso te puede pasar con un recital, con una película o con una conversación en la calle. La clave es que mi poesía está desprovista del armamento tan característico que lleva muchas veces implícita la poesía, que suele estar envuelta por un elitismo que hace difícil la comprensión. A todos nos costaba leerla en el colegio, a mí incluida. Mi poesía es para todo el mundo, porque no me importa hablar de temas que nos tocan a todos. Hablo de la pérdida de mi madre y de mi visión del mundo. Pero sobre todo me inspira la la ternura, que para mí es el sentimiento más revolucionario que existe en el mundo en el que vivimos. Ser tierno es un acto radical.

Ya va por su quinto poemario, pero, ¿cómo fue su incursión en el ámbito editorial?

Después de la carrera escribí un poemario por mi cuenta y lo autoedité, porque si tenía que esperar a que una editorial me llamase igual no publicaba nunca. Después del primero, las editoriales se pusieron en contacto conmigo, y ahí sigo. Yo me debo a la gente que me lee y me escucha, y considero que he logrado lo que muchos escritores sueñan, es decir, tener un público fiel. No puedo pedir más.

¿Diría que su poesía se escapa de todo tradicionalismo?

Solo en parte, porque yo me muevo en el spoken world (género poético que utiliza la música o el teatro), que lo único que busca es volver a los orígenes. Antiguamente se juntaban en la plaza del pueblo para narrar o a cantar, y lo que yo hago no dista mucho de ellos.

¿Ha recibido muchas críticas por ser directa y emplear tacos en sus poemas?

Sí. Hay una parte del sector literario que no lo ve bien, porque les parece una poesía muy facilona. Creen que es malo que pueda emocionar a un filólogo y a una cajera del supermercado por igual. He recibido muchas críticas, pero eso está bien, porque creo que me odia la gente adecuada. Hay sitios en los que no estoy o no me mencionan. Les puedo gustar más o menos, pero estoy ahí, porque mis libros tienen su público.