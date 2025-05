Premio a alumnado do Luís Seoane de Oleiros por un experimento científico e ecolóxico

Era a primeira vez que participaban no Día da Ciencia na Rúa na Coruña e xa levaron premio, un recoñecemento polo método científico e a forma de expoñer a investigación que realizaron. Unha ducia de nenos e nenas de quinto e sexto de Primaria do colexio Luís Seoane de Canide, en Oleiros, conseguiron o premio Javier Novelle polo proxecto sobre a obtención de pigmentos naturais, a partir da natureza.

Alumnado de Polos Creativos do Luis Seoane, co diploma do premio | Ceip Luis Seoane

A iniciativa Polos Creativos, incluída no proxecto Boas Prácticas do colexio, leva a cabo ao longo de todo o ano co alumnado actividades relacionadas con robótica, computación e experimentos de ciencia.

«Dentro da liña de experimentación científica puxemos en marcha o proxecto As cores da natureza, a partir dunha pregunta: poderiamos conseguir as cores primarias e secundarias a partir da Natureza? E os rapaces e rapazas, por grupos, tiveron que buscar un pigmento, unha cor, experimentando ata dar con ela», explica Araceli Pintos, coordinadora desta actividade científica e divulgativa xunto con Ana Siso.

Amorodos, berenxenas, lombarda, remolacha, cúrcuma, pementos, tomates, espinacas ou cenorias, foron algúns dos vexetais usados polos rapaces e rapazas para tratar de atopar as cores. «Deshidratabamos, picabamos e moíamos e despois mesturabamos con aglutinante acrílico para obter os pigmentos. Houbo erros, por exemplo do pemento vermello non saíu unha cor vermella senón laranxa, así que volvemos marcha atrás e comezamos de novo, nun proceso de experimentación, de ensaio e erro», sinalou Araceli Pintos.

Coa cúrcuma ademais a rapazada puido experimentar coa técnica da antotipia, un proceso fotográfico a base de extractos de plantas e vexetais que aproveita que algúns pigmentos vexetais son sensibles á luz. «Mesturamos a cúrcuma con alcohol e sae unha pintura moi líquida. Con ela fixemos camisetas personalizadas, e logo puxemos enriba follas e flores e puxémoslle enriba un metacrilato. Ao exporse ao sol, quedan marcadas. Non puidemos facer este experimento no Día da Ciencia na Rúa porque non facía sol así que só levamos mostras dos pigmentos», explicou esta coordinadora.

O traballo da rapazada

No stand que ocuparon estes rapaces e rapazas no Día da Ciencia na Rúa da Coruña ensinaron ás persoas visitantes como quedaban as cores que saían de cada pigmento obtido cos vexetais, verduras e froitas. O xurado recoñeceu o traballo da rapazada tanto por seguir o método científico neste traballo como polo feito de que viron os erros e souberon ir cara atrás e comezar e probar doutra maneira.

Tamén valoraron moito a maneira en que estes escolares expuxeron o seu proxecto e as explicacións que deron ao público asistente, de maneira que conseguiron que o seu stand estivese cheo de xente todo o tempo. Amosaron ademais como con estes pigmentos naturais, ecolóxicos, se pode pintar, facer cadros, e converterse en «artistas ecolóxicos».

«Estamos orgullosísimos deles. Era o primeiro ano que iamos ao Día da Ciencia na Rúa e imos continuar seguro. Eles ademais pasárono moi ben», subliñou a profesora Pintos.