Abegondo convoca o Certame Cultural das Letras Galegas

O Concello de Abegondo convoca o seu Certame Cultural das Letras Galegas «co fin de promover as diferentes manifestacións culturais e fomentar o cultivo destas», asegura. O Concello establece categorías por idade. Concede premios por un total de 2.000 euros.

En categoría Infantil, os pequenos de 3 a 6 anos, poderán concursar no premio de debuxo e pintura e levar un lote de libros e pinturas. En Primaria, Secundaria e Adultos, lánzanse convocatorias de narrativa e de poesía. Os de Primaria poderán gañar un reloxo intelixente, auriculares sen fío e libros; os de Secundaria, teléfono móbil e reloxo intelixente, e os adultos, un premio de 180 euros. Os mellores lectores do colexio, o instituto e a biblioteca municipal levarán libros e un altofalante sen fíos. As obras poden presentarse ata o 6 de xuño no departamento de Cultura, en cultura@abegondo.es ou por correo postal ao Concello.