El arquitecto técnico de Oleiros, en el juicio por el derribo de Casa Carnicero: "Era imposible apuntalar, los muros se deshacían, había un riesgo elevadísimo"

El arquitecto técnico del Concello de Oleiros, José Luis Jares, ha declarado hoy en la primera sesión del juicio por el derribo de Casa Carnicero. "Era imposible apuntalar, los muros se deshacían, había un riesgo elevadísimo", ha afirmado en su declaración. Este proceso le sienta en el banquillo junto al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, por un presunto delito contra el patrimonio histórico debido a su papel en el derribo de Casa Carnicero --una edificación catalogada-- en Fin de Año de 2020. Para ambos la Fiscalía solicita 15 meses de prisión y 12 años de inhabilitación.

El juicio ha arrancado este martes 20 de mayo en la Audiencia Provincial de A Coruña.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha declarado: "No se podía apuntalar como recomendó el arquitecto porque la casa estaba a 80 centímetros de la Nacional VI". El regidor ha argumentado que "la ley dice autorización previa de Patrimonio si es un BIC y Carnicero no lo era" y ha añadido que "el Ayuntamiento no puede entrar en una propiedad privada sin permiso del juez". García Seoane destacó también durante su declaración que "la ejecucion subsidiaria es un trámite que lleva unos meses y no había tiempo con la alerta meteorológica" y ha afirmado: "Mi intención era conservarla".

Este caso llega a los tribunales cuatro años y medio después del derribo de la vivienda catalogada al pie de A Pasaxe, Casa Carnicero. Por un posible delito contra el patrimonio histórico la Fiscalía solicita para el alcalde de Oleiros una pena de un año y tres meses de prisión, con inhabilitación especial para ejercer su cargo durante doce años, además de una multa de 27.000 euros.

Arranca el juicio contra el alcalde de Oleiros por el derribo de Casa Carnicero / Iago López

El regidor siempre ha recalcado que él no ordenó demoler esta construcción, sino "unas ruinas", las que quedaron tras el grave incendio sucedido meses antes, y ante la obligación como máximo responsable público del Concello, de velar por la seguridad de los peatones y conductores que circulaban por la acera y la calzada de la AC-12, ante el peligro de caída de cascotes, sobre todo tras unos días de lluvias y viento.

La misma pena se pide para el arquitecto técnico municipal del Concello. En concepto de responsabilidad civil directa, el fiscal demanda que tanto el regidor como el arquitecto indemnicen al Ayuntamiento, de forma solidaria, sufragando el coste de la reconstrucción del inmueble, teniendo en cuenta en la valoración la pérdida del valor histórico y artístico. A esta indemnización se suma otra más que deberían pagar por los costes que en su día tuvo el Concello de Oleiros al contratar el derribo de Casa Carnicero, que ascendieron a casi 9.000 euros. Se reclama además que abonen los interese legales y las costas procesales.

Está previsto que este juicio se desarrolle entre el martes 20 y el miércoles 21 de mayo en la sección segunda de la Audiencia. Ángel García Seoane es uno de los alcaldes que más denuncias ha tenido y que más veces ha tenido que acudir a los tribunales.