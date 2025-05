O BNG propón unha taxa turística para sufragar o aumento de gastos no verán

O Bloque de Oleiros solicitará ao Goberno local no próximo pleno que elabore unha planificación do turismo para evitar «máis masificacións», logo das que se comezaron a producir o pasado verán pola morea de visitantes aos areais e festas, xunto coa «pésima reforma do transporte público da Xunta». Os nacionalistas consideran que a tendencia seguirá a incrementarse, como pasa noustras localidades, «causando incomidades claras á veciñanza» e impedindo o aparcamento en moitos lugares.

O BNG reclama que o Concello elabore un «plan integral de turismo» para que sexa «sustentable, ecolóxico, racional respetuoso coa vida cotiá da cidadanía». O grupo municipal tamén vai pedir ao Executivo que implante unha «taxa turística», como fonte ingresos para afrontar o custo do aumento da poboación no verán, polos servizos básicos como o abastecemento, tratamento de augas residuais, recollida de lixo ou limpeza viaria. Santiago acaba de implantar esta medida. Tamén sinalan que a necesidade de financiamento débese ao «desleixo da Xunta», que debería «asumir estes custes». «A implantación dunha taxa turística non é unha opción senón unha necesidade» ante o aumento de gasto no verán, din.