Unión por Cambre rechaza entrar en Junta de Gobierno

Unión por Cambre (UxC) no formará parte de la Junta de Gobierno Local. El partido que lideró el Gobierno local cambrés desde 2015 hasta el pasado mes de abril asegura, en nota de prensa enviada en la mañana de este martes, que tampoco aceptará ninguna dedicación, otra de las fórmulas de participación ofrecidas por el nuevo Ejecutivo municipal. "Por el momento, desconocemos el proyecto de Gobierno del PP y lo único que se hizo hasta ahora fue personarse en causas judiciales donde el interés general ya estaba siendo defendido por el Ministerio Fiscal y anular una Galaicoi con explicaciones totalmente incongruentes”, argumenta la exalcaldesa y portavoz del UxC, María Pan, la decisión.

Pan asegura que no entiende "que un Gobierno que dice querer diálogar con todos los grupos, las primeiras decisiones que tome sean ir en contra de lo que hizo Unión por Cambre". El partido explica que tomó la decisión de rechazar tanto la entrada en Junta de Gobierno como aceptar dedicaciones tras una asamblea celebrada "hace unos días" en la que, asegura la formación, "por unanimidad se decidió que lo que le correspondía a Unión por Cambre después de la dimisión de dos alcaldes y de salir del Gobierno es hacer una oposición responsable y proactiva por Cambre y seguir apostando por sacar los temas adelante, así como fiscalizar que lo que quedó en camino no se eche abajo sin explicaciones coherentes y de interés general".

“No se puede decir que buscan diálogo con nosotros, no se puede decir que esperan que podamos llegar a acuerdos y a día de hoy ni siquera se preocuparon de chamarnos para saber qué proyectos quedaron sobre la mesa", sostiene UxC. "La única reunión a la que nos convocó el Gobierno fue el pasado lunes 5 de mayo y solo se puso sobre la mesa la posiblidad de entrar en la Junta de Gobierno Local y de darnos alguna dedicación al grupo municipal, cuando lo más importante ahora es saber qué proyecto tiene el Gobierno del PP para Cambre”, apunta Pan, que acudió al encuentro acompañada por Juan González Leirós.

UxC asegura el pasado día 14 de este mes presentó un escrito en el que solicitaba conocer la situación en que se encuentran los proyectos del Plan de Obras e Servizos que quedaron en licitación, así como el expediente de la obra del campo de fútbol de Lendoiro, "para saber como están alguno de los temas que quedaron sobre la mesa", afirma. "Son actuaciones fundamentales que hay que sacar y queremos saber qué pasos dieron dende que llegaron”, señala Pan y apunta que por el momento no ha recibido respuesta.

Unión por Cambre considera que "los hechos acaecidos en las últimas semanas demuestran claramente que el Gobierno ni quiere ni necesita a UxC, porque si realmente tuviese interés por llegar a acuerdos, se trabajaría sobre un proyecto concreto de actuaciones y lo único que hicieron fue ofrecer dedicaciones y dinero". “Una pena que el Gobierno de Diana Piñeiro no valore las aportaciones que podería hacer Unión por Cambre, después de 10 años gobernando, pero ella no quiere nuestros apoyos", sostiene Pan. "El ejemplo más claro es esa cancelación de la Galaicoi sin necesidad ninguna porque Cambre no tiene un problema de solvencia económica, o las acusaciones que hizo en el pleno del pasado martes. Sigue en la misma línea de siempre, o PP de Cambre no cambia y, aunque sí es cierto moderó el tono, siguen teniendo intereses que se alejan mucho del interés general del concello de Cambre”, asevera Pan. El Ejecutivo municipal anuló la cancelación de la Galaicoi este año para "priorizar" otras cuestiones ante la "grave situación" que atraviesa el Concello Cambre, explicó la acaldesa.

UxC insta al Gobierno local a trabajar en materias como "el pago de facturas, garantizar los servicios básicos, continuar la tramitación del plan xeral, defender una vía ártabra que dé servicio a los vecinos y vecinas veciño e veciñas de Cambre y poner al día las subvenciones a entidades", en las que su partido "hizo avances importantes", asegura. “Si desde la oposición decían que había otra forma de hacer las cosas, ahora tienen que ponese a trabajar en eso", defiende y critica "el tiempo que gastaron en paralizar la Galaicoi o en preparar un pleno extraordinario para que los vecinos y vecinas paguen de sus bolsillos los abogados elegidos a dedo por el PP y por el BNG", en referencia a la propuesta, aprobada en pleno con los votos del PP y BNG, la abstención de PSOE y Alternativa dos Veciños y el voto en contra de UxC, de que el Concello se persone en la causa abierta por el juzgado para investigar la reiterada contratación verbal sin el correspondiente procedimiento que marca la ley, la segunda causa por la que se ha citado al exalcalde y presidente de Unión por Cambre Óscar García Patiño como investigado por presunta prevaricación.

UxC insiste en que la Galaicoi, feria galaico-romana que creó desde el Gobierno local en 2016, "no iba a impedir seguir trabajando ne los pliegos técnicos de los servicios básicos" y asegura que "esos abogados que pagaremos todos no van a defender más el interés general del Concello de lo que lo está defendiendo el Ministerio Fiscal", asegura, pese a que resulta habitual que los Ayuntamientos se personan en causas judiciales que les afectan. La personación permite, entre otros extremos, poder conocer de primera mano la información, documentación y declaraciones.

"El único objetivo de las únicas decisiones conocidas de Piñeiro son seguir con ese acoso y derribo contra Unión por Cambre y contra su exalcalde García Patiño”, sostiene Pan, que lamenta "que llevemos ya un mes perdido sin actuaciones de calado para Cambre". UxC invita a Piñeiro a que "lleve a pleno el pago de facturas que dijo que iba a hacer mediante de revisión de oficio -procedmiento recomendado por la interventora y que UxC siguió en algunos casos, mientras que en otros pagó a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito con informes en contra- de forma ágil o esos pliegos de servicios esenciales en los que dicen volcar sus esfuerzos". Apostilla que "la excusa de que no hay personal no cuela" porque "sabían como estaba el Concello".