El PSOE de Cambre rechaza entrar en la Junta de Gobierno al no sumarse ni BNG ni UxC

El PSOE de Cambre rechaza entrar en la Junta de Gobierno Local porque «no tendrá la representatividad de una amplia mayoría de los grupos políticos de la Corporación» que habían puesto como «requisito para entrar», asegura en nota de prensa enviada este martes. La negativa del PSOE deja así a la Junta de Gobierno Local integrada solo por los cuatro concejales del PP y por Alternativa dos Veciños, que ya formó parte del organismo municipal con el anterior Ejecutivo, de Unión por Cambre (UxC).

Los socialistas cambreses, los últimos en pronunciarse, explican su negativa a sumarse «por una parte, porque en estos últimos días el BNG decidió no pertenecer a la Xunta, por lo que ya no se cumple una de las condiciones», la de que contase con la «amplia mayoría de los grupos políticos de la Corporación», apuntalada por la decisión de UxC de no entrar tampoco, comunicada al día siguiente que el BNG.

La otra razón por la que no vamos a entrar en Junta de Gobierno es que vamos a hacer una oposición responsable y coherente como estuvimos haciendo hasta ahora sin que eso impida seguir teniendo diálogo y llegar a acuerdos y consensos para poder sacar adelante lo que necesite el Concello de Cambre», añade.

Los socialistas tampoco aceptarán ninguna dedicación, la otra fórmula propuesta por el nuevo Gobierno local para fomentar y recompensar la participación de los demás grupos. Y tampoco apoyarán «ningún incremento retributivo», adelantan. «Tenemos que ser conscientes de que múltiples autónomos y empresas siguen pendientes de cobrar por los servicios prestados al Concello debido a la nefasta gestión del Gobierno anterior, y hasta que eso se solucione no tiene sentido aumentar las retribuciones de miembros de la Corporación», indica el portavoz socialista, Diego Alcantarilla.

«Seguiremos trabajando por Cambre y haciendo lo que sea mejor para los vecinos, y en este caso consideramos que desde donde podremos hacerlo mejor es desde la oposición», concluye la nota, remitida desde el PSOE provincial.

Los socialistas negaron en dos ocasiones haber aceptado la propuesta de entrar en Junta de Gobierno: primero, tras declarar la alcaldesa, Diana Piñeiro, a este diario que le habían dicho que sí en la primera reunión, a lo que dos días después replicaron que solo aceptarían si lo hacía también la mayoría de los grupos, y, después, tras incluirlos en la resolución de Alcaldía con el nombramiento de los integrantes, que Alcantarilla achacó a un «malentendido». Fuentes de la Corporación municipal, sin embargo, aseguran que oyeron a los socialistas decir que sí.