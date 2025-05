O Museo do Pobo Galego levará a Cerceda ‘586 cantos’

586 cantos, o espectáculo audiovisual con música en directo producido polo Museo do Pobo Galego que homenaxea as voces do Cancioneiro Popular Galego poderá verse no Auditorio de Cerceda este venres, 23 de maio, ás 19.00 horas, como parte da programación cultural arredor do Día das Letras Galegas no concello de Cerceda.

O espectáculo é unha idea orixinal da Mostra Internacional de Cinema Etnográfico MICE Museo do Pobo para poñer en valor o papel da poesía popular ao longo do tempo en Galicia.

A peza toma como punto de partida o legado que Dorothé Schubarth doou ao Museo do Pobo Galego hai agora unha decada, en setembro de 2014: gravacións sonoras, fotografías, transcricións de textos e partituras froito do traballo de campo levado a cabo entre os anos 1978 e 1984 pola etnomusicóloga coa colaboración de Antón Santamarina.