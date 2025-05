O BNG pedirá subir o IBI a pisos baleiros e baixalo aos vulnerables

Os nacionalistas de Oleiros sinalan que existen 3.555 vivendas baleiras no municipio, do tal de 19.268 que contabiliza o Instituto Galega de Estatística, polo que supón o 18,4% do total. Ante esta situación o BNG reclama una «prioridade» aos alugueiros sociais» e que o Concello «promova o uso das viviendas baleiras» máis que a as de nova construcción.

No próximo pleno solicitarán que o Concello suba o Imposto de Bens Inmobles (IBI) ata o máximo legal para que as que non están ocupadas e que o baixe para as persoas vulnerables, ademais de crear un rexistro municipal de viviendas baleiras coa Xunta.