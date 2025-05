Oleiros pide a la Xunta dar de baja las viviendas turísticas por ser «ilegales»

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, anunció este lunes que va a solicitar al Gobierno gallego que «dé de baja» las viviendas de uso turístico que existen en el municipio, actualmente 89 establecimientos, «por no ajustarse al Plan Xeral de Ordenación Municipal ni contar con licencia municipal para esta actividad». Seoane aseguró que hay abiertos varios expedientes sancionadores a viviendas «que ejercen ilegalmente».

El Ejecutivo señala que estima que la Xunta ha autorizado «unas ochenta viviendas» turísticas en el municipio. Según el último dato del registro oficial de la Xunta, a fecha de abril de este año, existen actualmente en Oleiros 89 viviendas turísticas con 255 habitaciones y 481 plazas en total. Si se compara esta cifra (89 viviendas) con las que figuraban en el registro antes de la pandemia, en 2019, cuando existían 49, el resultado es un incremento del 81,6%.

Oleiros prohibió las viviendas turísticas en febrero de 2021, cuando marcó un récord de cien establecimientos de esta categoría en el registro de la Xunta. Fue uno de los primeros concellos en tomar una medida de estas características. Mediante un decreto acordó que no se permitía el uso turístico en viviendas ni apartamentos porque el plan general no prevé este uso y el Concello entiende que si no está previsto, está prohibido.

Al considerar este uso «incompatible» con el planeamiento el Concello no emite «informes favorables» a los que emprenden este tipo de negocios para aportar en las declaraciones responsables de inicio de actividad ante la Axencia de Turismo de Galicia. Así, cuando Turismo comunica a Oleiros las inscripciones en el registro, el Ejecutivo informa de que se trata de un «uso no permitido». Sin embargo, la Xunta les otorga permiso, por eso operan ahora 89 establecimientos.

