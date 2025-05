Cambre lleva a pleno pasar los fondos de la Galaicoi a ayudas a las ANPA

El Gobierno local de Cambre lleva a pleno este jueves traspasar la partida presupuestaria que se había reservado a la Galaicoi de este año, que el Ejecutivo popular ha cancelado para atender a otras «prioridades», a ayudas a las ANPA (Asociación de Nais e Pais de Adultos) de los colegios correspondientes a actividades extraescolares de 2024. La Alcaldía propondrá al pleno iniciar un expediente de modificación de créditos por importe de 89.000 euros, el que se había previsto para la feria histórica, cuya contratación dejó iniciada UxC (Unión por Cambre) antes de abandonar el Gobierno local. En otro punto, el Gobierno plantea rectificar un acuerdo anterior para incluir a la asociación Sementeira junto a las ANPA como beneficiaria de una subvención nominativa.

La providencia de Alcaldía por la que se impulsa esta modificación de créditos para abonar ayudas pendientes detalla que los presupuestos municipales de 2024 se prorrogaron, pero no así «los créditos correspondientes» a estas subvenciones nominativas. Unión por Cambre criticó la cancelación de la Galaicoi, acusó al PP de anularla porque «lleva el sello de UxC» y defendió que su celebración no interfería con la actualización de contratos pendientes o el pago a las ANPA. La alcaldesa, Diana Piñeiro, defendió que los populares se encontraron a su llegada al Gobierno con «una situación dantesca de un Concello arruinado» que «impide, entre otras cosas, tener algo tan simple como un operario, un vehículo y arena para cubrir un simple bache». Y aseveró: «Cambre no está para fiestas».

El Ejecutivo cambrés llevará también a pleno la propuesta de prórroga del contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), la segunda, en previsión de que los trámites de la nueva contratación, publicada en febrero, no se concluyan antes de que expire el vigente, el 13 de junio. Si sale adelante la iniciativa, la empresa que presta el servicio en la actualidad —con «deficiencias en la prestación», señala el informe de la coordinadora de Servicios Sociales—, Al Alba ESE Granada Almería, continuaría hasta formalizarse el contrato con la siguiente y, en todo caso, por un máximo de 9 meses.

El Concello ya aprobó la primera prórroga del SAF en mayo del año pasado, por un año, para garantizar la continuidad del servicio mientras se elaboraban los pliegos. «Es la única salida», aseguró entre quejas vecinales la entonces alcaldesa, María Pan, que aseguró trabajar para atajar las deficiencias.

