Acuerdo en Cambre para pagar ayudas en un pleno de alta tensión

El pleno de Cambre se celebró este jueves con una fuerte tensión dialéctica entre Unión por Cambre (UxC) y el Partido Popular, con una alcaldesa y una exalcaldesa que elevaron el tono por sus discrepancias y acusaciones mutuas. «Desde el 9 de enero pudo pagar la subvención a Sementeira», gritó la regidora. «Aquí no gobiernan las habilitadas», gritó la exregidora. También el portavoz del PP se contagió del tono. La situación llevó a varios concejales a pedir bajar la «temperatura».

La Corporación aprobó la propuesta del Gobierno local para modificar una de las bases de ejecución del presupuesto respecto al pago de subvenciones nominativas para abonarles las ayudas pendientes de 2024 a las Anpas y a la entidad Sementeira. La propuesta incluía un segundo apartado que preveía que las ayudas con importe igual o superior a 40.000 euros pasarían a ser competencia del pleno.

UxC presentó una enmienda para eliminar este segundo punto al considerar que ralentizaría el pago y logró el apoyo del resto de partidos, por lo que el PP aceptó el cambio y se aprobó por unanimidad. Aunque este punto no parecía polémico, UxC y PP se enzarzaron en la bronca. Constataron la mala situación que atraviesa Sementeira y la necesidad de arreglar su situación legal.

El PP sí logró sacar adelante, con la abstención de casi todos los grupos, transferir los 89.000 euros del dinero reservado para organizar el Galaicoi, que se ha anulado, a abonar las subvenciones a las Anpas. El Ejecutivo local valoró esta fiesta y su trascendencia pero reiteró que eran prioritarios otros temas.

Cambre tiene ahora mismo 24 puestos vacantes, muchos en la Policía Local. No hay nadie en Protección Civil (están tramitando dos plazas). El departamento de Obras acaba de registrar tres bajas en su personal. No hay conductor para la brigada. Están sin pagar las subvenciones municipales a entidades deportivas de los años 2022 a 2024; las bolsas a deportistas del 2021 al 2024; las de clubs de fútbol desde 2022 a 2024; las de baloncesto de 2022 a 2024; las del club de ciclismo de 2022 a 2024; las de cultura de 2022 a 2024; las de Servicios Sociales de 2022 a 2024; las de Cruz Roja de 2023 a 2024; las de la Fundación Wenceslao Fernández Flórez desde 2021 a 2024, etc.

En el área de Contratación existe una vacante desde hace más de un año y otra persona está de baja. No hay material ni para tapar un bache. «Estamos hasta sin seguro de responsabilidad civil», finalizó Rubén Vázquez, ya a voz en grito, el listado de lo que el PP considera una mala gestión de la última década en Cambre, sin contar los numerosos servicios en precario, sin contrato.

«¿Qué tengo que dejar fuera para hacer una fiesta? No estoy en contra de que se recupere el Galaicoi para el año que viene, pero ahora mismo no tenemos capacidad de organizarla en condiciones», subrayó el portavoz popular.

