La Xunta no tramita altas de viviendas turísticas tras prohibirlas Oleiros en 2021

El departamento de Turismo de la Xunta, tras tener conocimiento de la petición del Concello de Oleiros para que dé de baja las viviendas turísticas del municipio por no tener licencia municipal ni ajustarse al plan general, ha explicado que realmente no ha tramitado ningún alta de este tipo de alojamientos en este concello desde que el Gobierno local aprobara prohibirlas en 2021 mediante una modificación del planeamiento. El alcalde de Oleiros aseguró esta semana que las viviendas turísticas en el municipio son "ilegales" al no contar con licencia municipal.

El Gobierno gallego señala que desde el momento en el que el Ayuntamiento de Oleiros le comunicó en 2021 que prohibiría las viviendas turísticas, procedió a iniciar los trámites de baja "de las que solicitaron la inscripción en el REAT", en el registro de este tipo de alojamientos, en el período entre la aprobación de la modificación del plan y la comunicación oficial a la Xunta.

El Ejecutivo autonómico, de esta forma, manifestó que las viviendas turísticas inscritas en la actualidad en el registro oficial y ubicadas en el término municipal de Oleiros, son las "anteriores" a la modificación del planeamiento urbanístico que las prohibió, en 2021, por lo que "no resultan afectadas" por la intención del Ejecutivo local de prohibirlas.

Actualmente están inscritas en el registro de la Xunta 89 viviendas de uso turístico. Este organismo precisa que las viviendas de uso turístico tienen dueños que deciden alquilar de forma temporal mientras que las viviendas turísticas están destinadas al alojamiento turístico, no residencial.

El registro de la Xunta tiene actualmente 89 viviendas turísticas mientras que en 2021, antes de su prohibición por parte de Oleiros, había 98.

